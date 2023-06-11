مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر (يلا شوت ) اليوم في دوري أبطال أفريقيا

كورة لايف .. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر (يلا شوت ) اليوم في دوري أبطال إفريقيا .. KORALIVE ، وسجل هدفي الأهلي بيرسي تاو ومحمود كهربا بينما أحرز هدف الوداد سيف الدين بوهرة.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر (يلا شوت ) اليوم في دوري أبطال إفريقيا، يستعرض التقرير التالي أخبار مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويتضمن: موعد مباراة الأهلي والوداد، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا، قائمة الأهلي اليوم، قائمة الوداد، مشوار الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا، غيابات الأهلي والوداد، وتصريحات مدربي الأهلي والوداد قبل المباراة.

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد الوداد لحظة بلحظة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

نستعرض فيما يلي أخبار مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في لحظة بلحظة من البداية وحتى إعلان نتيجة المباراة والملخص كما يلي:

مشوار الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا

حقق النادي الأهلى أعلى رقم في الوصول لنهائيات دورى أبطال إفريقيا بعدد 16 مرة، يليه الزمالك والترجى 8 مرات لكل منهما، ثم مازيمبى الكونغولى وكوتوكو الغانى بعدد 7 مرات لكل منهما، وهافيا كوناكرى الغينى والوداد المغربى بعدد 5 مرات لكل منهما، والرجاء المغربى 4 مرات، أما صن داونز الجنوب أفريقى فوصل للدور النهائى مرتين.

يرغب النادي الأهلي بالتتويج بالبطولة للمرة رقم 11 في تاريخه، بينما يبحث الوداد عن اللقب الرابع في تاريخه وخسر الأهلي أمام الوداد في المغرب في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، ويسعى للثأر هذه المرة.

وتُوج الأهلي 10 مرات في دوري أبطال إفريقيا، في نسخ أعوام 1982، و1987، و2001، و2005، و2006، و2008، و2012 و2013 و2020 و2021.

وتوج الوداد المغربى بالبطولة 3 مرات في أعوام 1992، 2017، 2022.

غيابات الأهلى عن مباراة الوداد المغربى اليوم

ويغيب من الاهلى في مباراة الوداد المغربى اليوم كلا من اللاعبين: من حمزة علاء، مصطفى مخلوف، برونو سافيو، أيمن أشرف، شادي حسين، رأفت خليل، كريم الدبيس، محمد فخري، محمد أشرف لأسباب فنية وأكرم توفيق، كريم فؤاد للإصابة.

غيابات الوداد أمام الأهلي اليوم

قال فاندنبروك المدير الفني لنادي الوداد في تصريحات نقلتها الصحافة المغربية أن زهير المترجي، صاحب هدفي الوداد في نهائي النسخة الماضية سيغيب عن مباراة اليوم بسبب الإصابة.

ويغيب عن الوداد أيضًا أحمد رضا التكناوتي، حارس المرمى الأساسي بسبب الإصابة التي لحقت به في مارس الماضي.

ويغيب أيضًا عبدالله حيمود، لاعب وسط الفريق الذي خضع لعملية جراحية قبل لقاء الذهاب في أحد مستشفيات القاهرة بسبب الزائدة الدودية مما أدى عن غيابه عن لقائي الذهاب والإياب.

ويغيب أيضًا من الوداد 4 لاعبين وهم: سهيل العامري، الظهير الأيسر، والمدافع سامي العناي بالإضافة والجناح الكاميروني ديديه لاماك بالإضافة للجناح الأيسر عماد قنوس، وذلك لأسباب فنية.

فرص الأهلي لحمل لقب بطل افريقيا اليوم

فاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد القاهرة يوم الأحد الماضي.

يحتاج النادي الأهلي لحمل لقب بطل إفريقيا الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف، ما عدا الخسارة (1-0) أو أو (2-1)، لضمان حمل لقب بطل إفريقيا للمرة رقم 11 في تاريخه.

قائمة الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأتي قائمة الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم كما يلي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- على لطفي.

- خط الدفاع: محمود متولي- على معلول- محمد هاني- خالد عبدالفتاح- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- محمد عبدالمنعم.

- خط الوسط: أحمد نبيل كوكا- حمدي فتحي- مروان عطية- عمرو السولية- محمد الضاوي كريستو- أحمد القندوسي- أليو ديانج- محمد مجدي أفشة.

- خط الهجوم: حسين الشحات- طاهر محمد طاهر- بيرسي تاو- محمد شريف- أحمد عبدالقادر- محمود عبدالمنعم كهربا.

قائمة الوداد المغربي لمواجهة الأهلي المصري في نهائي دوري الأبطال اليوم

تأتي قائمة الوداد لمواجهة الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: يوسف مطيع- يانيس حنين- طه موريد.

خط الدفاع: أيوب العملود- حمزة أيت علال- الحسين بنعيادة- يحيى الندراني- أمين فرحان- يحيى عطية الله- أمين أبوالفتح- آرسين زولا.

خط الوسط: يحيى جبران- أيمن الحسوني- همام باعوش- جلال الداودي- رضا الجعدي- إسماعيل المترجي.

خط الهجوم: مؤيد اللافي- بديع أووك- سيف الدين بوهرة- هشام بوسفيان- محمد أوناجم- حميد أحداد- سامبو جونيور- زهير المترجي.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تجري مباراة اليوم على ملعب مركب محمد الخامس في المغربي، ونستعرض الموعد بتوقيت عدد من الدول العربية والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي بتوقيت مصر في إياب نهائي أبطال إفريقيا

حدد جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا موعد مباراة العودة في النهائي بين الأهلي المصري والوداد المغربي ليوافق الموعد الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويوافق موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويوافق ماتش الأهلي الساعة 10 بتوقيت الكويت وقطر والبحرين.

ويأتي موعد مباراة الأهلي ضد الوداد الساعة 11 بتوقيت عمان.

ويوافق موعد مباراة الوداد ضد الأهلي الساعة 8 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

ويأتي موعد ماتش الأهلي اليوم الساعة 10 مساء بتوقيت الأردن.

ويأتي موعد مباراة الأهلي والوداد اليوم الساع 9 مساء بتوقيت السودان.

القنوات المفتوحة الناقلة مجانًا لمباراة الأهلي والوداد وتوقيت ماتش نهائي دوري أبطال إفريقيا

نستعرض القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد بث مباشر، والتى معظمها من القنوات المشفرة، وبعضها مفتوحة، وتعتبر قنوات بين سبورت من أهم القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد البيضاوي بث مباشر، والتى تملك حق نقل المباراة حصريًا.

ويعتبر البث الأرضي للقنوات المغربية من أهم القنوات الناقلة المجانية لمباراة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي بث مباشر.

تردد قناة بين سبورت 4 الناقلة مباراة الأهلي والوداد البيضاوي اليوم مجانًا في دوري أبطال إفريقيا

يأتي تردد قناة بين سبورت 4- beIN Sports 4 على النايل سات وهي القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد البيضاوي بث مباشر اليوم مجانًا في دوري أبطال إفريقيا 2023 كما يلي:

التردد: 11054.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة الرياضية المغربية الناقلة لمباراة الوداد ضد الأهلي في نهائي دوري الأبطال

يأتي تردد قناة الرياضية المغربية الناقلة لمباراة الوداد ضد الأهلي في نهائي دوري الأبطال كما يلي:

التردد: 11157.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معدل التصحيح: 3/4.

تردد قناة الرياضية المغربية tnt الناقلة بث مباشر لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

يأتي تردد قناة الرياضية المغربية tnt الناقلة بث مباشر لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا كما يلي:

القمر: نايل سات.

التردد: 11476.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

جماهير الأهلي في مدرجات الوداد

قال ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، أنه من المقرر أن يكون هناك مدرج كامل مخصص لجماهير النادي الاهلي ومن المتوقع حضور 1500 مشجع لمباراة اليوم أمام الوداد البيضاوي المغربي في نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وتدخل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب؛ لحل أزمة عدم تمكن بعض جماهير النادي الأهلي والتي وصلت المغرب مؤخرًا من الحصول على تذاكر المباراة، بعد انتهاء التذاكر المتاحة مع مسؤولي النادي الأهلي.

وتم الحصول على التذاكر وتوزيعها على الجماهير من الجالية المصرية في المغرب والقادمين من مصر وبعض الدول الأخرى.

مكان مباراة الوداد والأهلي اليوم

يستضيف نادي الوداد المغربي النادي الأهلي اليوم على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتى يبحث خلالها الوداد عن اللقب الرابع بعد تتويجه في نسخ أعوام 1992 و2017 و2022، بينما يبحث الأهلي عن اللقب الحادي عشر.

كولر: سعداء باللعب وسط جماهير غفيرة

قال مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن مباراة الوداد اليوم، أتمنى أن يكون اللقاء وسط أجواء تحكيم عادلة تكون ممتعة لجماهير كرة القدم.

وأضاف مدرب الأهلي أن فريقه فاز في مباراة الذهاب، ويمتلك الأفضلية، وأن هدف الوداد لم يغير النتيجة، وهي فوز النادي الأهلي في مباراة الذهاب.

وأكد كولر نحن سعداء باللعب وسط جماهير غفيرة، وجميع اللاعبين لديهم روح معنوية عالية، وسبق أن خاضوا مباريات أمام أعداد ضخمة من الجماهير في دول مختلفة، ويمتلكون خبرات كبيرة.

وأضاف أن جماهير الوداد لن تشارك في المباراة أو تمثل عبئًا على لاعبي الأهلي، وإنما الجماهير تشجع وتساند ووجودها يمنح دفعة كبيرة.

وأشار إلى أن تجارب لاعبي الأهلي حاضرة، وسبق للاعبيه خوض مواجهات أصعب بكثير، وفريق الأهلي يملك الخبرات الكثيرة التي تساعده في مواجهة أي موقف.

وأكد أن فريقه جاهز للمباراة وأن المنافس عليه ضغوط؛ لأننا حققنا الفوز في الذهاب والتى قدم فيها الأهلي مباراة قوية في القاهرة وكانت له فرص عديدة وأكثر بكثير مما حصل عليه الوداد.

وأضاف كولر: سعيد بالمشاركة في المباراة النهائية لدوري الأبطال، وأتمنى أن نخوض المباراة في أجواء صحيحة وعادلة وتابعة لقواعد فيفا، خاصة التحكيم أتمنى أن يكون عادلا.

وأكد أن اللاعبين في حالة تركيز عالية، وسعداء بالحالة الجماهيرية المُنتظرة في اللقاء، من أجل تلك اللحظات تُلعب كرة القدم، لذلك الكل سعيد بتلك المواجهة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

وقال كولر: «ما أضمنه لكم أن الأهلي سيقدم مباراة كبيرة غدا، وجميع اللاعبين مستعدين بنسبة 100%».

وأحرج كولر صحفي مغربي خلال المؤتمر الصحفي والذى سأله خلال المؤتمر: «شوفنا الوداد كان أفضل وكان مسيطر وضيع أهداف في ماتش الذهاب هل دا بسبب خوف الأهلي من الوداد؟»، فأجاب كولر: «أنت اتفرجت معانا على الماتش؟».

مدرب الوداد: حكم مباراة الذهاب أمام الأهلى كان جيدًا

أكد البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، أن حكم مباراة الذهاب أمام الأهلى كان جيدًا، رغم أنه كان هناك دفع على أيوب العملود وعدم الإعلان عن ضربة جزاء.

وأضاف أن اللاعب زهير المترجي لم يتدرب مع المجموعة خلال هذا الأسبوع، ومن الصعب التحاقه بالمباراة، مؤكدا أن جميع اللاعبين جاهزون.

لون زي الأهلي اليوم

استقر الاجتماع الفني لـ مباراة الأهلي والوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بحضور سمير عدلي، المدير الإداري للأهلي، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، ومندوبو نادي الوداد، في حضور مسئولي الاتحاد الإفريقي ومراقب المباراة وحكم اللقاء على أن يرتدي الأهلي زيًّا مكونًا من اللون الأحمر بالكامل، ويرتدي حارس المرمى زيًّا من اللون الأخضر كاملًا.

ويرتدي نادي الوداد زيًّا مكونًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه قميصًا بنفسجيًّا وشورتًا وشرابًا من اللون الأسود، في مباراة الإياب التي تقام في العاشرة مساء غد بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس بالمغرب.