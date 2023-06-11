صندوق مصر السيادي: نعمل على جذب استثمارات خضراء في البنية التحتية



أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي; إيمان رؤية مصر 2030 بالدور الحاسم للاستثمارات الخضراء في تعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل والاستدامة البيئية، موضحة أن الدولة تهدف إلى زيادة حصة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 2025/ إلى 50%، وأن الصندوق السيادي يعمل علي جذب استثمارات خضراء في البنية التحتية.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، أثناء مؤتمر "بيئة تمكين الأعمال من أجل تنمية اقتصادية خضراء"، والذي نظمته مبادرة إرادة بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي.

وأوضحت الة السعيد أنه في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية فقد اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات مهمة نحو إصلاح الإطار التنظيمي لخلق بيئة مواتية للاستثمارات الخضراء من خلال توفير الحوافز للقطاع الخاص، فضلا عن الأولوية التي تعطيها الحكومة لدفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل رئيسي من خلال صندوق مصر السيادي الذي تم إنشاؤه منذ 3 سنوات كآلية موثوقة للحكومة للشراكة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب.

وأضافت الوزيرة - في كلمتها التي ألقتها عنها هبة شاهين - أن صندوق مصر السيادي يجذب بشكل أساسي من خلال "الصندوق الفرعي للمرافق والبنية التحتية '' فرصا استثمارية لمشاركة القطاع الخاص من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الخضراء، مما يمكن الدولة للاستفادة من الفرص التي تكمن في مواردها الطبيعية الوفيرة وموقعها الاستراتيجي، وكذا السوق الهائل والبنية التحتية الجيدة. وأكدت حرص الحكومة باستمرار على تقييم وتحسين السياسات لمعالجة التحديات واستغلال الإمكانات غير المستغلة في القطاعات الخضراء، متابعة أنه من خلال الحوار والمشاركة وتبادل الخبرات، يمكن صياغة حلول واستراتيجيات مبتكرة تعزز بيئة أعمال مواتية للاستثمارات الخضراء.

وأضافت الوزيرة أن الهدف من المؤتمر يتمثل في تقديم نتائج ورقة السياسات التي أعدتها مبادرة "إرادة" وبنك التنمية الأفريقي والتي تلقي الضوء على تحديات الصناعة فيما يخص الزراعة والأعمال الزراعية، والأسمدة الحيوية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة البيئية، وإعادة تدوير النفايات وقطاعات الاقتصاد الأخضر.