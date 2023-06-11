مشاهدة مباراة الاهلي والوداد بث مباشر يلا شوت اليوم (نهائي دوري أبطال إفريقيا)

بث مباشر تويتر الاهلي والوداد المغربي يلا شوت: مشاهدة مباراة الاهلي والوداد بث مباشر يلا شوت اليوم (نهائي دوري أبطال إفريقيا)، مشاهدة مباراة الأهلي ضد الوداد بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا AHLY vs WYDAD.. سيكون نادي الأهلي ضيفًا على نادي الوداد في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب في المباراة النهائية العودة لدوري أبطال إفريقيا 2023.

انتهت المباراة الأولى بفوز النادي الأحمر بفارق هدفين مقابل هدف واحد للأهلي، وعلى الرغم من اقتراب الأهلي من الفوز باللقب، يمكن للوداد الفوز باللقب إذا فاز في هذه المباراة بفارق هدف واحد دون استقبال أي هدف، بسبب قاعدة أهداف المباراة الخارجية، حيث يتم احتساب أي هدف يُسجل من قبل الفرق الزائرة كهدفين في حالة التعادل في النتيجة الإجمالية.

تتكرر المواجهة بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا في هذا الموسم، نفس المواجهة التي جمعتهما في الموسم السابق وانتهت بفوز الوداد الأمة وتأهلهم للمرة الثالثة في تاريخهم.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الوداد بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا

لقد التقى هذين الفريقين مرتين بالفعل في نهائي هذه البطولة المهمة في القارة السمراء وللأسف للجني الأحمر، خسر في المرتين، مما يجعل هذا اللقاء المقبل لهم ذا طابع الثأر.

سيتم إقامة المباراة العودة لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 بين الأهلي والوداد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم الأحد 11 يونيو 2023.

ستبدأ قمة شمال إفريقيا العربية في الثامنة مساءً بتوقيت الدار البيضاء والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتولى الحكم إدارة المباراة.

بث مباشر مباراة الاهلي والوداد اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا حصريًا عبر شبكة قنوات “beIN Sports” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ابتداءً من المرحلة الدور الأول وحتى المباراة النهائية.

من المقرر أن تتم بث المباراة العودة لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 بين الأهلي والوداد على قناة “beIN Sports HD 4” المخصصة لبث مختلف بطولات إفريقيا.

وكنت الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا منقولة مجانًا على الرياضية المغربية المفتوحة Arryadia TNT HD 📺

‏تردد: 11447.. 11514

‏معامل الاستقطاب: عمودي

‏معامل الترميز: 27500 ".

وتدخل الأمن المغربي بعد نصف ساعة من الواقعة، وقام بتهدئة الأمور وعادت الأشياء إلى نطاقها الطبيعي.

الأهلي ضد الوداد

وكان الأهلي قد فاز على نظيره الوداد بهدفين مقابل هدف، في لقاء ذهاب نهائي أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد الرياضي كما يلي

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

- خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - مروان عطية.

- خط الهجوم: حسين الشحات - محمود عبد المنعم كهربا - بيرسي تاو.

وجاء تشكيل الوداد الرياضي المغربي لمواجهة الأهلي كما يلي

- حراسة المرمى: يوسف مطيع.

- خط الدفاع: أيوب العملود، يحيى عطية الله، أمين فرحان، أرسين زولا.

- خط الوسط: يحيى جبران، جلال الدودي، أيمن الحسوني، محمد أوناجم.

- خط الهجوم: سيف الدين بوهرة، سامبو جونيور.

وتقام مباراة الأهلي والوداد مساء اليوم في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يأمل المارد الأحمر في التتويج بلقب الأميرة السمراء للمرة الحادية عشر في تاريخه، في حين يتطلع الوداد لتحقيق اللقب الرابع خلال مسيرته والثانية على التوالي.

وكانت مباراة الذهاب قد إنتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، حيث أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الأول، وكهربا الهدف الثاني، وأحرز سيف الدين بوهرة هدف المنافس الوحيد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطي.

خط الهجوم: بيرسي تاو حسين الشحات ومحمود كهربا.

تشكيل الوداد المتوقع

حراسة المرمى: يوسف مطيع.

خط الدفاع: أيوب العملود، يحيى عطية الله، أمين أبو الفتح، أرسين زولا.

خط الوسط: يحيى جبران، رضا الجعدي، أيمن الحسوني، محمد أوناجم.

الهجوم: سيف الدين بوهرة، سامبو جونيور.

غيابات الأهلي أمام الوداد الرياضي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يفتقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لخدمات العديد من اللاعبين، خلال مواجهة الوداد الرياضي المغربي، مساء الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد | من هنــــا

- حمزة علاء، كريم الديبس، أيمن أشرف، أكرم توفيق، عبد الرحمن رشدان، كريم فؤاد، محمد أشرف، رأفت خليل، محمد فخري، برونو سافيو، شادي حسين.

غيابات الوداد أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الغياب الأول بالنسبة للوداد، هو اللاعب عبد الله حيمود، الذي يجيد في مركز خط الوسط ولكنه خضع لعملية جراحية لاستئصال الزائدة، على هامش تواجده في مصر قبل لقاء الذهاب ضد الأهلي، وغاب بالفعل عن لقاء الذهاب ولن يتمكن من اللحاق بمواجهة الإياب اليوم.

الغياب الثاني بالنسبة للوداد، زهير المترجي، والذي يعاني من إصابة في الكاحل، تعرض لها خلال مباراة الذهاب أمام الأهلي، وبالتالي سفين فاندنبروك مدرب الوداد أكد غياب اللاعب بالفعل عن مواجهة العودة ضد الأهلي.