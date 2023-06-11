مشاهدة مباراة الأهلي والوداد الرياضي بث مباشر يلا شوت اليوم 11-6-2023 في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد الرياضي بث مباشر اليوم 11-6-2023 في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر اليوم الأحد Wydad Ac Vs Al Ahly يلا لايف في اطار مباريات الإياب في الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا لهذا العام 2023، ومن المفترض ان يتقابل فريق الوداد الرياضي مع نظيرة فريق الأهلي علي أرضية ملعب الطرف الأول نادي الوداد المغربي وهو المركب الرياضي محمد الخامس الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، النادي الأهلي استطاع التغلب علي نظيرة نادي الوداد البيضاوي يوم الأحد الماضي في مباراة الاياب في الدور النهائي من بطولة الدوري المغربي فهل يعوض الوداد هذه الخسارة أم يقتنص الأهلي البطولة منه، وسوف تبدأ اليوم مباراة الوداد الرياضي والأهلي علي قناة beIN Sport 4HD مع المعلق رؤوف خليف في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت العاصمة الرباط والساعه العاشرة مساءًا بتوقيت القاهره ومكة المكرمة علي يلا شوت.

مباراة الأهلي والوداد اليوم

فريق الوداد هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الإياب في الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا أمام نظيرة نادي الأهلي المصري، نادي الوداد البيضاوي لم يستطيع تحقيق الانتصار في أخر مبارياتة خلال منافسات الجولة النهائية في دوري أبطال إفريقيا وتغلب علية النادي الاهلي في مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي وانتهتي القاء بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح الأهلي، نادي الوداد الرياضي يأمل في الوصول إلى لقب البطولة للمرة الرابعة وذلك بعد ان سبق له التتويج بلقب البطولة ثلاث مرات في عام 1992، 2017،2022، واليوم يدخل نادي الوداد البيضاوي لقاء اليوم وهو يأمل في تحقيق الانتصار علي المارد الاحمر وتعويض خسارتة في مباراة الذهاب وسوف يستضيف نادي الوداد مباراة اليوم علي أرضية ملعبة استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء خلال مباريات اياب الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا في قمة كروية بين عمالقة القارة السمراء، محاولة منة للوصول إلى لقب البطولة واقتناصها من النادي الاهلي للموسم الثاني علي التوالي.

مباراة الوداد الرياضي والأهلي اليوم

وعلي النظير الاخر فريق الأهلي المصري هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم في اطار جولات اياب الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا أمام الطرف الأول نظيرة نادي الوداد المغربي، النادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث سبق لة وتتوج باللقب ستة عشر مرة، ويلية نادي الترجي التونسي ونادي الزمالك بثمانية مرات وكوتوكو الغاني وازيمبي الكونغولي استطاعو الوصول إلى اللقب سبع مرات ووصل نادي الوداد البيضاوي وهافيا كوناكري الغيني إلى اللقب خمسة مرات وأيضًا استطاع نادي الرجاء المغربي الوصول إلى اللقب أربع مرات ويلية نادي ماميلودي صن داونز الذي استطاع الوصول إلى النهائي مرتين، واستطاع النادي الأهلي الوصول إلى الدور النهائي للمرة الرابعة علي التوالي وهو موسم 2020 و2021 و2022 وهذا العام 2023، ولكن لم تكن هذه المرة الاولي ولكن استطاع الوصول إلى هذا الترتيب مرة اخري في عام 2005 و2006 و2007 و2008 ولم يستطيع اي نادي في القارة السمراء الوصول إلى هذا الترتيب الا نادي هافيا كوناكري الغيني الذي حقق هذا الانجاز عام 1975 إلى عام 1978، النادي الأهلي المصري يدخل لقاء اليوم وهو يرغب في تحقيق الانتصار أمام نظيرة نادي الوداد الرياضي لتحقيق الانتصار في مباراة الاياب كما تغلب علية في مباراة الذهاب واقتناص البطولة منه علي المرة الثالثة علي التوالي.

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