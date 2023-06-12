مصرع مراقب بالثانوية العامة دهسا أسفل عجلات القطار بمحطة فرشوط بقنا

لقي مراقب بالثانوية العامة مصرعه، صباح اليوم، دهسا أسفل عجلات القطار بمحطة فرشوط أثناء توجهه إلى لجنته بفرشوط.

وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغا بإصابة عزت فاروق إسكندر، 52 عاما، مقيم بمركز جرجا من محافظة سوهاج، مراقب لجنة مدرسة الشهيد وسام الثانوية بفرشوط، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى فرشوط متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ وخروج أحشاء الطرف السفلي الأيسر.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وانطلقت منذ قليل، أولى أيام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الاثنين، بمحافظة قنا، وسط إجراءات أمنية مشددة أمام اللجان.

وتوافد الطلاب على لجان الامتحان لأداء مادة التربية الدينية، من الساعة 9 صباحا حتى 10.30، ومادة التربية الوطنية من الساعة الـ11 صباحا حتى 12.30 ظهرا.

وكان صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن مديرية التربية والتعليم بقنا، أنهت استعداداتها لبدء مارثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 / 2023.

وقامت المديرية، بتوقيع بروتوكولات تعاون مع مديرية الأمن لتأمين عمليات نقل أوراق الأسئلة وكراسات الاجابات وكذلك تأمين محيط اللجان، ومديرية الصحة لتوفير طبيب بكل لجنة لتقديم الإسعافات الأولية للحالات المرضية الطارئة، وكذلك مديرية التموين لتوفير وسائل الإعاشة لمراقبى الامتحانات أثناء اقامتهم بالاستراحات المخصصة لهم، وقطاع الكهرباء للتأكد من انتظام عمل التيار الكهربائى باللجان الامتحانية وتوفير مصدر كهرباء بديل تحسبا لإنقطاع التيار بشكل مفاجئ.

وأضاف الداودي، أن المديرية انتهت من تجهيز 46 لجنة امتحانية لطلاب شهادة الثانوية العامة بينهما لجنة للمكفوفين ولجنة أخرى بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بقنا الجديدة، مؤكدا أنه تم الاطمئنان على جميع التجهيزات الفنية والأمنية والتكنولوجية اللازمة، والتي تضمن عدم حدوث أي قصور يؤثر على امتحانات الطلاب، طوال فترة الامتحانات المقرر انتهائها في 13 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه تم مراجعة جاهزية 37 استراحة بالإدارات التعليمية التسع التابعة للمديرية، وتم تشكيل لجان متخصصة للمتابعة والإشراف على الاستراحات والتأكد من توافر كافة سبل الراحة بها من حيث الأثاث المناسب ومبردات المياه والمراوح لتخفيف درجة الحرارة المرتفعة.

وشدد محافظ قنا، علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى بضرورة متابعة مقرات اللجان على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، مشددا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء والمناخ المناسب الذي يساعد الطلاب على التركيز أثناء آداء امتحاناتهم، موجها بالتنسيق والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقي أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

ومن جانبه قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تكليف 3641 معلما ومعلمة للقيام بأعمال المراقبة والملاحظة للجان الامتحانات من قِبل لجنة الإدارة بقطاع اسيوط، مضيفا أن اجمالى عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية لهذا العام بجميع الإدارات التعليمية في المحافظة بلغ 17 الف و884 طالبا وطالبة.