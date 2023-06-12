تركيا.. ارتفاع معدل البطالة في أبريل الماضي لـ10.2%

كشفت معطيات نشرها معهد الإحصاء التركي اليوم الإثنين، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع بنسبة 0.1 نقطة مئوية ليبلغ 10.2% نهاية شهر أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس السابق.

وارتفعت نسبة العاطلين عن العمل الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة وأكثر في تركيا، بمقدار 74 ألفًا في نيسان أبريل مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 3 ملايين و585 ألف شخص.

وبينما قدرت نسبة البطالة لدى الرجال بـ8.1%، فقد وصلت نسبة البطالة لدى النساء عند 14.3%، أما معدل البطالة في صفوف الشباب فبلغ ما نسبته 19.1%.

ووفقا لبيانات وأرقام معهد الإحصاء التركي، فقد بلغ معدل البطالة بين الفئة العمرية 24 سنة و15 سنة إلى 19.1% بانخفاض وصل 1.2 نقطة مئوية مقارنة مع شهر آذار مارس الماضي.