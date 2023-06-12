ناعيًا برلسكوني.. بوتين: كان صديقا عزيزًا ورجل دولة حكيمًا

نعى فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، الذي توفي اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 86 عاما، ووصفه بأنه كان صديقا عزيزا وسياسيا بارزا.

وقال بوتين في رسالة تعزية: “بالنسبة لي كان سيلفيو شخصا عزيزا وصديقا حقيقيا، لطالما كنت معجبا حقا بحكمته وقدرته على اتخاذ قرارات متوازنة وبعيدة النظر حتى في أصعب المواقف”.

وأضاف أن روسيا ستتذكر برلسكوني على أنه كان “داعما قويا وصاحب مبدأ لتعزيز العلاقات الودية بين بلدينا”.

ومثل المستشار الألماني الأسبق، جيرهارد شرودر، أقام برلسكوني علاقات وثيقة مع موسكو خلال السنوات الأولى لبوتين في الكرملين من عام 2000 وبعد ذلك.

وأصبح كل من برلسكوني وشرودر صديقين شخصيين للزعيم الروسي وتعرضا لانتقادات في الغرب لمساندتهما له بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.

وتعرض برلسكوني لانتقادات لاذعة قبل الانتخابات الإيطالية العام الماضي عندما قال إن بوتين “دُفع دفعا” إلى شب حربه ضد أوكرانيا وإنه أراد تنصيب “أشخاص محترمين” لتولي زمام الأمور في كييف.

وأصدر برلسكوني في وقت لاحق بيانا قال فيه “العدوان على أوكرانيا غير مبرر وغير مقبول”.

وفي مقابلة مع محطة تلفزيونية روسية، اليوم الإثنين، قال بوتين إن برلسكوني كان “سياسيا من الطراز العالمي، يوجد عدد قليل من هؤلاء الأشخاص على الساحة الدولية الآن”.

وأشار إلى دور برلسكوني في إقامة حوار بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.