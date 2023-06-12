وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الياباني التعاون بين البلدين

عربي ودولي
بوابة الفجر

أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، مباحثات مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشى، في طوكيو.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة، ومنها الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره الياباني على عمق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

كما بحث الوزيران عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها التغير المناخي واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

واستعرضا التعاون المشترك بين البلدين في إطار المنظمات الدولية، كما ناقشا المستجدات الإقليمية والعالمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الذي يزور طوكيو حاليا، شدد على أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات عميقة ومتينة مع اليابان، وهناك حرص من قيادتي البلدين وحكومتيهما على تعزيزها وتنميتها بشكل مستمر، وقد جاء التوقيع على وثيقة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في سبتمبر/أيلول 2022، ليجسد هذه المساعي ويعكس تطلعات البلدين نحو ترسيخ نموذج متميز للتعاون التنموي في مختلف المجالات.

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