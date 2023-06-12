ads

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره السوري مستجدات الأوضاع بالمنطقة

السعودية
بوابة الفجر

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الإثنين، الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية.

ويأتي ذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة.

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

المغتربين الدول العربية جامعة الدول وزير الخارجية وجهات النظر الامير فيصل جامعة الدول العربية المقداد الساحة السورية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله فيصل بن فرحان بن عبدالله الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا بعد تحقيق اللقب

لينك شـغال رسمي.. طباعة صحيفة أحوال المعلم 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالرقم القومي الكترونيًا

بعد تتويج الأهلي.. موعد انطلاق كأس العالم للأندية 2023

قرار عاجل من محمود الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

قائمة هدافي الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يهدد عرش ريال مدريد بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا

18+ شاهد فيديو سمكة القرش تلتهم سائح روسي بالغردقة.. فيديوهات لاصطياد القرش القاتل Акула كـامل