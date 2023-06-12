وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره السوري مستجدات الأوضاع بالمنطقة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الإثنين، الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية.

ويأتي ذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة.

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.