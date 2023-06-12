وصول أول فوجين من حجاج روسيا وأوزبكستان

أعلنت شركة مطوفي حجاج الدول العربية، عن استقبال 500 حاج يمثلون أول فوجين من حجاج دولة روسيا وأوزبكستان القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة محمد معاجيني بأن إثراء تجربة الحاج يعد أحد أهم الأهداف التي تسعى شركات الطوافة لتكريسها طوال موسم الحج، من خلال إظهار العمق الذي تتمتع به الهوية السعودية والتنوع الثقافي، بجانب الرقي في تقديم الخدمة منذ أن تطأ قدم الحاج أرض المملكة وحتى مغادرته بعد أداء فريضة الحج، ليعود بذكريات جميلة وانطباع إيجابي يظل محفورا في ذاكرته طوال العمر، مؤكدًا سعي الشركة بإمكاناتها وكوادرها البشرية المؤهلة لتقديم أفضل الخدمات حتى ينعم ضيوف الرحمن بأداء النسك بيسر وسهولة وراحة وأمان.

وعبّر الحجاج القادمون من دولتي روسيا وأوزبكستان عن شكرهم وتقديرهم على توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال يعكسان مدى اهتمام المملكة حكومة وشعبًا بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار الأرض لأداء مناسك فريضة الحج، منوهين بالتسهيلات التي وجودها منذ حصولهم على التأشيرات والباقات عبر المسار الإلكتروني وقدومهم للمملكة، وسرعة التفويج من المطارات لمقرات سكنهم.