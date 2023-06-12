ads

وصول أول فوجين من حجاج روسيا وأوزبكستان

السعودية
بوابة الفجر

أعلنت شركة مطوفي حجاج الدول العربية، عن استقبال 500 حاج يمثلون أول فوجين من حجاج دولة روسيا وأوزبكستان القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة محمد معاجيني بأن إثراء تجربة الحاج يعد أحد أهم الأهداف التي تسعى شركات الطوافة لتكريسها طوال موسم الحج، من خلال إظهار العمق الذي تتمتع به الهوية السعودية والتنوع الثقافي، بجانب الرقي في تقديم الخدمة منذ أن تطأ قدم الحاج أرض المملكة وحتى مغادرته بعد أداء فريضة الحج، ليعود بذكريات جميلة وانطباع إيجابي يظل محفورا في ذاكرته طوال العمر، مؤكدًا سعي الشركة بإمكاناتها وكوادرها البشرية المؤهلة لتقديم أفضل الخدمات حتى ينعم ضيوف الرحمن بأداء النسك بيسر وسهولة وراحة وأمان.

وعبّر الحجاج القادمون من دولتي روسيا وأوزبكستان عن شكرهم وتقديرهم على توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال يعكسان مدى اهتمام المملكة حكومة وشعبًا بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار الأرض لأداء مناسك فريضة الحج، منوهين بالتسهيلات التي وجودها منذ حصولهم على التأشيرات والباقات عبر المسار الإلكتروني وقدومهم للمملكة، وسرعة التفويج من المطارات لمقرات سكنهم.

الدول العربية موسم الحج اوزبكستان السعودية المملكة الحجاج ضيوف الرحمن حجاج بيت الله فريضة الحج بيت الله الحرام اداء فريضة الحج حجاج بيت الله الحرام
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا بعد تحقيق اللقب

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط بالاسم ورقم الجلوس (رابط مباشر)

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني 2023 عبر بوابة الفجر

بعد تتويج الأهلي.. موعد انطلاق كأس العالم للأندية 2023

قرار عاجل من محمود الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

قائمة هدافي الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا