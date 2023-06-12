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تحمل 51 طنًا.. الإمارات ترسل طائرة إغاثية لمتضرري بركان الفلبين

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الإثنين، عن إرسال طائرة تحمل على متنها 51 طنًا من الإمدادات الإغاثية والغذائية لمساعدة الآلاف من المتضررين من بركان مايون في إقليم ألباي في الفلبين.

تسبب البركان في حدوث انهيارات أرضية وتدفقات للحمم البركانية، ونزوح الآلاف من السكان، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتعد استجابة دولة الإمارات السريعة لتقديم الدعم الإغاثي في إقليم ألباي في الفلبين أول استجابة دولية لدعم السكان المتضررين من البركان.

وقال محمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين: "يأتي إرسال المساعدات إلى الفلبين امتدادًا للعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بالفلبين في العديد من المجالات، وحرص قيادة دولة الإمارات الرشيدة على المساهمة في التخفيف من حدة الكوارث والأزمات الإنسانية التي تشهدها العديد من دول العالم".

وأضاف: "تعكس المساعدات، قيم دولة الإمارات الراسخة نحو المساهمة في تعزيز الاستجابة الدولية في الأزمات والكوارث وتوفير المتطلبات الأساسية خاصة من المواد الغذائية التي تحتاجها الكثير من الفئات المتضررة من السكان، وتقديم الإغاثة العاجلة للدول في أوقات الحاجة".

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