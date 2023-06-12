نقل جثمان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إلى منزله في ميلانو

أفادت قناة RaiNews24 الإيطالية، نقل جثمان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، من عيادة سان رافايل في مدينة ميلان إلى الفيلا خاصته في مدينة أركوري قرب ميلانو.

ونقلت القناة الإيطالية، بثا مباشرا لوصول الموكب المرافق لبرلسكوني من ميلانو إلى أركوري، حيث تجمع العشرات عند بوابات فيلا السياسي الراحل لتوديعه.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيطالية اليوم الاثنين عن وفاة سيلفيو برلسكوني عن عمر يناهز الـ 86 عاما، حيث أدخل العيادة يوم الـ 9 من يونيو الجاري.

ووفقا لصحيفة Corriere della Sera، سيقام مساء اليوم الاثنين حفل وداع خاص لبرلسكوني في مدينة أركوري، بمشاركة أقارب السياسي الراحل وأصدقائه.

وستقام مراسم جنازة مدنية لبرليسكوني يوم الثلاثاء في أكبر استوديوهات شركة الاتصالات "ميدياست" التي أسسها برلسكوني في مدينة كولونيا مونزيزي بالقرب من ميلانو.

ومن المتوقع الإعلان عن جنازة رسمية لبرلسكوني في كاتدرائية ميلانو يوم الأربعاء القادم.