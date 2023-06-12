ads

نقل جثمان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إلى منزله في ميلانو

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت قناة RaiNews24 الإيطالية، نقل جثمان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، من عيادة سان رافايل في مدينة ميلان إلى الفيلا خاصته في مدينة أركوري قرب ميلانو.

ونقلت القناة الإيطالية، بثا مباشرا لوصول الموكب المرافق لبرلسكوني من ميلانو إلى أركوري، حيث تجمع العشرات عند بوابات فيلا السياسي الراحل لتوديعه.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيطالية اليوم الاثنين عن وفاة سيلفيو برلسكوني عن عمر يناهز الـ 86 عاما، حيث أدخل العيادة يوم الـ 9 من يونيو الجاري.

ووفقا لصحيفة Corriere della Sera، سيقام مساء اليوم الاثنين حفل وداع خاص لبرلسكوني في مدينة أركوري، بمشاركة أقارب السياسي الراحل وأصدقائه.

وستقام مراسم جنازة مدنية لبرليسكوني يوم الثلاثاء في أكبر استوديوهات شركة الاتصالات "ميدياست" التي أسسها برلسكوني في مدينة كولونيا مونزيزي بالقرب من ميلانو.

ومن المتوقع الإعلان عن جنازة رسمية لبرلسكوني في كاتدرائية ميلانو يوم الأربعاء القادم.

ميلان برلسكوني رئيس الوزراء جثمان وكالة الأنباء الايطالية رئيس الوزراء الإيطالي نقل جثمان كاتدرائية حفل وداع مدينة كولونيا سيلفيو برلسكوني وفاة سيلفيو برلسكوني مراسم جنازة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا بعد تحقيق اللقب

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط بالاسم ورقم الجلوس (رابط مباشر)

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني 2023 عبر بوابة الفجر

بعد تتويج الأهلي.. موعد انطلاق كأس العالم للأندية 2023

قرار عاجل من محمود الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

قائمة هدافي الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا