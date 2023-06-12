ads

رئيس الإمارات يهنئ فلاديمير بوتين بـ "يوم روسيا"

عربي ودولي
بوابة الفجر

أرسل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى فلاديمير بوتين الرئيس الروسي؛ بمناسبة "يوم روسيا".

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وتحتفل روسيا يوم 12 يونيو من كل عام، بـ "يوم روسيا". وهو بمثابة عيد رسمي للدولة، ويشير هذا التاريخ إلى إعلان سيادة روسيا الاتحادية في مثل هذا اليوم من عام 1990.

الرئيس الروسي روسيا الاتحادية دولة الإمارات فلاديمير بوتين برقية تهنئة محمد بن زايد حاكم دبي محمد بن راشد دولة الإمارات العربية مجلس الوزراء الاماراتي الشيخ محمد بن راشد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أهداف مباراة الأهلي اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا بعد تحقيق اللقب

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط بالاسم ورقم الجلوس (رابط مباشر)

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني 2023 عبر بوابة الفجر

بعد تتويج الأهلي.. موعد انطلاق كأس العالم للأندية 2023

قرار عاجل من محمود الخطيب بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

قائمة هدافي الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا