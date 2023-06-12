رئيس الإمارات يهنئ فلاديمير بوتين بـ "يوم روسيا"

أرسل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى فلاديمير بوتين الرئيس الروسي؛ بمناسبة "يوم روسيا".

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وتحتفل روسيا يوم 12 يونيو من كل عام، بـ "يوم روسيا". وهو بمثابة عيد رسمي للدولة، ويشير هذا التاريخ إلى إعلان سيادة روسيا الاتحادية في مثل هذا اليوم من عام 1990.