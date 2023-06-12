عاجل.. ليفاندوفسكي يتلقى عرض خرافي ويحسم مصيره من الرحيل عن برشلونة

رد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم فريق برشلونة الإسباني، على الأنباء الواردة عن تلقيه عرض من الدوري السعودي للمحترفين، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ليفاندوفسكي يتلقى عرض خرافي ويحسم مصيره من الرحيل عن برشلونة

وأكد ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية، أن ما تم تداوله عن تلقيه محادثات من السعودية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، غير صحيح.

وأشار ليفاندوفسكي، إلى أنه لا يفكر في العرض السعودي لضمه، لأنه لم يتلق أي عروض من المملكة من الأساس ليفكر بها.

وتابع ليفاندوفسكي في تصريحاته عن العرض السعودي لضمه: "لدي أولويات أخرى، أنا أسمع وأرى ما يحدث ولكن هذا لا يشغلني".

جدير بالذكر أن صحيفة سبورت، كانت قد أكدت دخول السعودية في مفاوضات مع عدد كبير من اللاعبين من بينهم روبرت ليفاندوفسكي.

