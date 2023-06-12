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القيادة تهنئ رئيس وزراء جمهورية بلغاريا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

السعودية
بوابة الفجر

أرسل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، لنيكولاي دينكوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا؛ وذلك بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، ونيل ثقة البرلمان في بلاده.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية بلغاريا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد نيكولاي دينكوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة دولته، ونيل ثقة البرلمان في بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية بلغاريا الصديق، المزيد من التقدم والرقي.

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