ميركاتو الزمالك 2023.. صفقة جديدة على أعتاب القلعة البيضاء

الزمالك
الزمالك

يواصل مسئولو نادى الزمالك، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة على الألقاب مرة أخرى.

محمود علاء يقترب من العودة إلى الزمالك

واقترب نادي الزمالك من عودة اللاعب محمود علاء، مدافع الفارس الأبيض، رسميًا وذلك بعد إنتهاء فترة إعارته مع فريق الاتحاد السكندري خلال الموسم الجاري.

ويأمل مسئولو نادى الزمالك في التعاقد مع بعض الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف والعودة إلى المنافسة على الألقاب مرة أخرى وتقديم الأداء المطلوب.

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موعد وصول أحمد بلحاج إلى القاهرة وانتظامه في تدريبات الزمالك

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ما هي مباريات الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز؟

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي فاركو، وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 23 من شهر يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الزمالك ضد نظيره نادي فاركو، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب القاهرة الدولي.

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