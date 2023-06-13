عاجل.. حظوظ الزمالك في المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة بشأن إمكانية مشاركة الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية عام 2025.

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك لديه بصيص ضعيف من الأمل في إمكانية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "التصنيف الحالي بالنسبة لأندية إفريقيا يتواجد الزمالك في المركز السادس، والرجاء المغربي لن يشارك في دوري الأبطال النسخة المقبلة، والمنافسة بين أندية الزمالك وصن داونز والترجي التونسي".

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وأضاف: "الزمالك لا بد أن يفوز ببطولة الكونفدرالية من أجل الحصول على أكبر عدد من النقاط، بالإضافة لفوز الأهلي باللقب القاري أيضا في النسخة المقبلة والتفوق على أندية صن داونز والترجي".

وواصل: "من مصلحة الزمالك، للمشاركة في مونديال 2025 هي فوز الأهلي بدوري الأبطال في النسخة المقبلة، ومحاولة اقصاء صنداونز والترجي".

وزاد: "الزمالك لديه بصيص ضعيف من الأمل، وقد يكون هناك فرصة للاعبي الفريق الأبيض، لكنهم عليهم الاجتهاد أولًا ومحاولة الفوز بالبطولة القارية".

وأتم: "الزمالك لو نظم صفوفه وضم لاعبين جدد، سيكون منافسا قويا على الكونفدرالية، وباب القيد سيتم فتحه بدءا يوم 25 يوليو القادم، ومع تأخر انطلاق البطولة العربية قد يكون هناك فرصة جيدة للزمالك لتدعيم صفوفه".

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