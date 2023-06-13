ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط نتائج الامتحانات ؜

تتصدر عبارات "نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط" و"رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط" عناوين البحث خلال الفترة الأخيرة، حيث يتجه الآلاف من طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط إلى البحث عن نتائجهم عبر موقع البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك للتأكد من درجاتهم التي ستحدد مسار تعليمهم المقبل، سواء بالانتقال إلى الثانوية العامة أو التحويل إلى التعليم الفني بجميع أقسامه، وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، ولذلك قمنا بإعداد هذا التقرير لتوفير جميع المعلومات اللازمة للحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط الترم الثانى 2023:

بعد الإعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية في مختلف محافظات الجمهورية، يعاني طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة أسيوط من حالة من التوتر والقلق، في انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج من قِبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بعد الاعتماد الرسمي من قِبل محافظ أسيوط. ومن المتوقع أن يتم عرض النتائج صباح اليوم الأحد، لإتاحة الفرصة للتحقق من النتائج.

وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط عن انتهاء عملية تصحيح جميع أوراق الامتحانات الخاصة بالشهادة الاعدادية بالمحافظة، وتم رصد الدرجات وتجميعها، وباستخدام الرابط الخاص بالبوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط، يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس خلال ساعات قليلة بعد الإعلان الرسمي عن النتائج.

الشهادة الإعدادية أسيوط 2023

ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور بمحافظة أسيوط اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط، حيث تأخر الإعلان عن موعد ظهور النتيجة للفصل الدراسي الثاني بسبب عمليات رصد الدرجات وتجميعها بعد الانتهاء من عمليات التصحيح، وتتزايد عمليات البحث خلال هذه الفترة عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس لعام 2023، ولهذا السبب نوفر لكم من خلال موقعنا بوابة الفجر كل المعلومات اللازمة للحصول على النتيجة فور إعلانها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط برقم الجلوس

يمر حاليًا طلاب الصف الثالث الإعدادي بمرحلة التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وتتمثل هذه المرحلة في جمع وتجميع نتائج الامتحانات من جميع المدارس في محافظة أسيوط، وتعمل المديرية في الوقت الحالي على تجميع نتائج الإدارات، وذلك تمهيدًا لاعتماد محافظ أسيوط للنتائج خلال الأيام القليلة القادمة، وبدورها ستعلن المديرية عن نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي خلال أيام قليلة من الشهر الجاري، وهو شهر يونيو لعام 2023.

الدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

بينما يتم اختيار أيقونة نتائج الشهادة الإعدادية.

وإدخال رقم جلوس الطالب.

وأخيرًا يتم الضغط على عرض النتيجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

مجموع درجات مادة اللغة العربية 40 درجة.

بينما مجموع درجات مادة الرياضيات 30 درجة.

ومجموع درجات مادة اللغة الإنجليزية الأولى 30 درجة.

أما مجموع درجات مادة العلوم 20 درجة.

ومجموع درجات مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

ويكون المجموع الكلي للمواد 140 درجة.

مازال طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط يبحثون عن نتائجهم للفصل الدراسي الثاني لعام 2023، ومن المتوقع أن تعلن النتيجة رسميًا خلال الساعات القادمة عبر رابط موقع التربية والتعليم. وسنوافيكم بكافة التحديثات والأخبار المتعلقة بالنتيجة فور إعلانها.

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