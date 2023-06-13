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الصين تخفض تكاليف الاقتراض قصير الأجل في ظل تباطؤ الاقتصاد

الاقتصاد
بوابة الفجر


خفض البنك المركزي الصيني الثلاثاء 13 يونيو حزيران، فائدة الإقراض قصير الأجل لأول مرة في 10 أشهر، في محاولة لاستعادة ثقة السوق ودعم التعافي المتعثر من الجائحة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقد يعني هذا إمكانية اتخاذ إجراءات تحفيزية عاجلة لدعم النمو.

وخفض بنك الشعب الصيني فائدته لإعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام 10 نقاط أساس إلى 1.90% من 2% اليوم الثلاثاء، وضخ ملياري يوان أي ما يعادل 279.97 مليون دولار من خلال أداة السندات قصيرة الأجل.

ووصل اليوان لأدنى مستوى في 6 أشهر عند 7.1680 للدولار بعد قرار الفائدة.

ولا تزال الصين تخالف البنوك المركزية العالمية إذ أنها تتبع سياسات نقدية تيسيرية لدعم النمو بينما يرفع أقرانها الرئيسيون أسعار الفائدة لكبح ارتفاع أسعار المستهلكين.

وقال متعاملون ومحللون إن خفض الفائدة اليوم الثلاثاء يشير إلى أن صانعي السياسة يشعرون بقلق متزايد إزاء قوة تعافي الصين.

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