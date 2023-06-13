ينتظر المسلمون في كل بقاع العالم، لاحتفال بعيد الأضحى المبارك 2023، عن طريق ذبح الأضحية، لذا يوفر موقع الفجر الإلكتروني في السطور التالية قبل عيد الأضحى 2023، مخاطر تناول لحم الضأن.

تناول لحم الضأن في عيد الأضحى

طقوس عيد الأضحى المبارك تختلف من بلد لآخر، ولكنها تتفق جميعها مع الشعائر، وفي العيديحرص المسلمين في بقاع الأرض على ذبح الأضحية من الماعز والإبل والأبقار، ويتم توزيعها على الأهل والفقراء والجيران والمحتاجين.

تحذير من الإفراط في لحم الضأن

ينتشر الإفراط في تناول اللحوم خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، ما يجعل هناك أثارًا سلبية كبيرة، نتيجة الإفراط في تناولها.

الإفراط في تناول لحوم الضأن يوم عيد الأضحى

ويتسبب تناول لحوم الضأن بكثرة خلال عيد الأضحى العديد من المشاكل الصحية السلبية على صحة الإنسان، والإنسان يتعرض للخطر، نظرا لأن الإفراط يسبب عواقب سيئة، ومن هنا ينصح خبراء التغذية بضرورة الاعتدال وتناول الكميات المطلوبة للجسم دون الإكثار والإفراط.

أضرار تناول لحوم الضأن بكثرة

1- يعطي الجسم سعرات حرارية أكثر من اللازم لاحتوائها على الدهون المشبعة.

2- لإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

3- ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

4- الإصابة بمرض النقرس، والتلبك المعوي.