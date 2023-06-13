إخماد حريق داخل شقة سكنية في حدائق أكتوبر دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في حدائق أكتوبر بالجيزة، اليوم الثلاثاء، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي اصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وبنشوب حريق داخل شقة سكنية في كمبوند هرم سيتي خلف المشتل بالجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة ب3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.