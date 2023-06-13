لأول مرة.. وزيرة الهجرة تشهد تخريج أول دفعتين من المتخصصين فى مجال طاقة الرياح

وزيرة الهجرة تشهد حفل تخرج دفعتين متخصصتين فى مجال طاقة الرياح بالتعاون بين المركز المصرى الألمانى التابع لوزارة الهجرة وشركة سيمنز للطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الفنى

السفيرة سها جندى: حريصون على تدريب الشباب المصرى لرفع كفاءتهم فى سوق العمل المصرى والمنافسة فى اسواق العمل العالمية، ومجابهة الهجرة غير الشرعية

شهدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حفل تخرج أول دفعتين من الشباب المصرى الذين تم تدريبهم على أساسيات السلامة للعاملين بمجال طاقة الرياح، بالأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى، وذلك بحضور المهندسة ليلى الحارص، المدير العام المنتدب من شركة سيمنز للطاقة، لإدارة مركز الشركة للتدريب فى مجال الطاقة، وأندرياس أدريان، منسق قطاع التعليم الفنى وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى مع مصر "چى آى زد".

ومن ناحيتها، ثمنت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة التعاون القائم بين المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى، ومركز تدريب شركة سيمنز للطاقة، لنقل الخبرات فى واحدة من المجالات الجديدة والمتميزة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتمكين الشباب وتأهيلهم لأسواق العمل.

وأضافت السفيرة سها جندى، أننا حريصون على ارتياد مجالات المستقبل والاستثمار فيما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية وبشرية، موضحة أن مصر تحظى بمناخ متميز يمكن الاستثمار فيه، فى مجالات الطاقة النظيفة والخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية وهو أحد المجالات المرشحة أن تقود مصر فيها عالميًا، مشيرة إلى حرصنا على الاستفادة من خبرات شباب الباحثين وتقديم أوراقهم البحثية وابتكاراتهم التى تطعم هذا المجال بالمزيد من الابتكارات، على النحو الذى استخدمته وزارة الهجرة خلال المشاركة فى مؤتمر المُناخ Cop27، بجانب الاستفادة من خبرات علمائنا بالخارج من خلال مؤتمرات مصر تستطيع وغيرها، والتى نتج عنها إطلاق أول أطلس لشمس مصر.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن هذا التدريب متخصص، ويتيح الانتهاء منه للمتدربين الحصول على رخصة دولية متخصصة من المنظمة العالمية للرياح (Global Wind Organization – GWO) ليكون مسموحا لهم العمل فى مجال طاقة الرياح بشكل تقنى فى أى مكان حول العالم، مؤكدة أن التعاون البَنّاء بين جميع الأطراف المعنية يمثل نموذجا يحتذى به، ويضمن منافع متبادلة بتوفير تأهيل متميز للشباب، بما يتسق واحتياجات أسواق العمل الخارجية المصرية، مطالبة جميع الشركات العالمية العاملة فى مصر بتقديم نفس النموذج لرفع كفاءات الشباب الساعين للعمل داخل مصر وخارجها.

وتابعت السفيرة سها جندى أنه يوجد احتياج فى سوق العمل المصرى والألمانى لوجود عاملين فى مجال الطاقة المتجددة على درجه عالية من التميز، مضيفة أن هذه الرخصة الدولية تمكن من يجتازها من الحصول على وظائف أفضل سواء فى مصر أو فى ألمانيا أو الدول الأوروبية بشكل عام، وفقا لقواعد العمل فى مختلف الأسواق، حيث أعربت الوزيرة عن سعادتها بلقاء متدربين من الإمارات وبعض الدول العربية الأخرى، يسعون أيضا للاستفادة من هذه المنشأة التى توفر لهم التدريب على أعلى المستويات.

كانت الوزيرة قد رحبت خلال اجتماع بليلى الحارص، مدير عام شركة سيمنز للطاقة، بالتعاون مع "سيمنز" لتوسعة مبادرات التدريب من أجل رفع القدرات البشرية للشباب وتأهيلهم للتنافس فى اسواق العمل الدولية، كما رحبت بدعوتهم للنسخة المقبلة من مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة والتجارة فى إفريقيا"، والذى يهدف لدعم التعاون بين دول القارة والاستفادة بنقل الخبرات بينها والإسهام فى تنمية الدول الشقيقة فى إفريقيا، مؤكدة أن الشباب المصرى يترك بصمة جيدة فى أسواق العمل الخارجية، بما لديه من انضباط ودأب وإتقان.

فى حين اكدت ليلى الحارص على سعادتها بهذه الزيارة التى تعد الأولى بالمركز والتى تعطى دفعه لعمله الذى يعد منشأة على أعلى درجات التقنية والمهنية للشباب المتخصصين فى مجال الطاقة، حيث استعرضت مدير عام مركز سيمنس للتدريب فى مجال الطاقة فى مصر، جهود الأكاديمية المصرية الألمانية فى تدريب وتأهيل الشباب وأسباب نجاح المركز الذى يمكن إعادته إلى أن الشباب يتدربون على أيدى أساتذة مصريين وأجانب ويمارسون ما يتدربونه على الماكينات التى سيخرجون للعمل عليها من خلال مركز الإصلاح الخاص بالشركة والذى يوفر الماكينات ويعطى الفرصة العملية للشباب للتدريب عليها بمتابعة، دون مخاوف، مشيرة إلى أنه تم تدريب أكثر من 4400 مهندس وتقنى وطالب من مصر، منذ افتتاح الأكاديمية فى أكتوبر 2020.

وأكدت الحارص أنهم على اتصال مستمر أيضا بوزارتى الكهرباء والطاقة والبترول، حيث يتم دعم احتياجاتهما فى المجال التدريبى فى مصر، كما أن المركز معروف عالميا إلى الحد الذى تسعى إليه الدول لاكتساب مهارات التدريب لشبابها، خصيصى أن المرشحين للعمل فى منشآت خاصة بالطاقة فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أهمية التعاون لنقل الخبرات وتوطين المعرفة، بجانب توفير التدريب العملى لتحقيق الاستفادة القصوى للشباب، موضحة أن كل التفاصيل المتعلقة بالتدريبات متاحة عبر موقع الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى من هنا وأنهم سعداء بالتعاون مع وزارة الهجرة وعلى استعداد بتعظيم ذلك التعاون فى الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب أندرياس أدريان منسق قطاع التعليم الفنى وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى عن سعادته بالتعاون مع وزارة الهجرة، والذى يعد لبنة متميزة للعمل المشترك ونموذج للتعاون المصرى الألمانى وأيضا لوحدة الهدف بين القطاع الخاص والحكومى، لتأهيل الشباب فى ظل المتغيرات العالمية، بما فى ذلك التغير المناخى. كما أكد الاهتمام الخاص الذى توليه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى لتأهيل الشباب المصرى للعمل بمجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيرًا إلى أن مركز سيمنز للتدريب فى مجال الطاقة من أفضل النماذج المفيدة للتعاون بين الجانبين.

وفى السياق ذاته، أوضحت سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة، المشرف على المركز الألمانى والسيد إسلام دلول مدير الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى، أن البرنامج التدريبى تضمن عقد دورتين من التدريب بشكل متوازٍ من يوم 22 مايو وحتى يوم 25 مايو 2023، فى مقر أكاديمية تدريب سيمنز بالعين السخنة، فى مجالات: أساسيات الإسعافات الأولية، التحكم اليدوى، التوعية بالحرائق، ومهارات العمل على ارتفاعات، حيث تم تدريب 12 متدربا، من المهندسين العاملين فى مجال طاقة الرياح ولديهم مستويات مختلفة فى اللغات الإنجليزية و/أو الألمانية، بالإضافة إلى أن جميع المتدربين لديهم خبرة عملية جيدة جدا فى مجال طاقة الرياح، مما يتيح لهم فرص توظيف فى مصر وفى ألمانيا والدول الأوروبية بشكل عام.

تضمنت الفعاليات عرضا لأبرز نتائج التعاون بين الجانبين المصرى والألمانى، وما تم تقديمه من تدريبات للشباب، لتوفير بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية، كما تفقدت وزيرة الهجرة الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى، وسلمت الشهادات للخريجين من التدريب، وأعربت فى ختام الفعاليات عن شكرها لشباب المتدربين وتقديمهم "بورتريه" من تنفيذهم هدية لمعاليها، امتنانا لما تقوم به من جهد كبير لإتاحة فرص التدريب والتأهيل للشباب.

تعد الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى، من أبرز المؤسسات التى لديها رخصة تدريب معتمد، من المنظمة العالمية للرياح(Global Wind Organization – GWO)، حيث جاء التعاون لتقديم هذه الدورات للشباب، بشكل مجانى تماما، بالإضافة لتوفير مواصلات لمقر التدريب.

يأتى هذا التدريب ضمن جهود وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى جى أى زد لتطوير مهارات الشباب المصرى وذلك للمنافسة فى سوق العمل داخل مصر وخارجها. حيث قام المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بتدريب أكثر من 1150 متدرب ومتدربة من خلال ما يقرب من 160 دورة تدريبية مختلفة. تتنوع التدريبات التى يقدمها المركز لتشمل تخصصات الكهرباء، الميكانيكا، اللحام، والتحكم الإلكترونى.