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سعر الروبل الروسي يهبط لأدنى مستوي منذ أبريل

الاقتصاد
بوابة الفجر


تراجع سعر الروبل الروسي الثلاثاء 13 يونيو حزيران، إلى أدنى مستوياته أمام الدولار في 10 أسابيع مع استئناف العمل بالأسواق المحلية بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة متأثرًا بانخفاض أسعار النفط والضغوط الجيوسياسية والطلب على العملات الأجنبية.

وانخفض الروبل 0.5% إلى 83.07 مقابل الدولار، مسجلًا أدنى مستوى له منذ الـ7 من أبريل نيسان.

وتراجع 0.9% إلى 89.74 مقابل اليورو، وهو أدنى مستوياته في أكثر من 6 أسابيع، وهبط 0.1% إلى 11.58 مقابل اليوان الصيني.

وارتفع سعر خام برنت، وهو معيار عالمي لخام التصدير الروسي الرئيسي، بنسبة 0.6% إلى 72.26 دولار للبرميل، وهبط سعر مزيج برنت بشدة في الجلسات القليلة الماضية من مستوى يبلغ نحو 78 دولارًا.

ولم يتأثر الروبل كثيرًا بإبقاء البنك المركزي الروسي على أسعار الفائدة عند 7.5% يوم الجمعة، لكن البنك بعث بأقوى إشاراته حتى الآن إلى أنه قد يرفع الفائدة هذا العام قائلًا إن هذا الاحتمال زاد مع ارتفاع الضغوط التضخمية.

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