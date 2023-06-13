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الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بقطاع التكنولوجيا

الاقتصاد
بوابة الفجر

افتتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة الثلاثاء 13 يونيو حزيران، مدعومة بمكاسب أسهم قطاع التكنولوجيا وسط تفاؤل متزايد بألا يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه بشأن السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% مع ارتفاع مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساس لسعر الفائدة 1.5%.

ويأمل المستثمرون في أن تُظهر بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر في وقت لاحق اليوم تراجعًا في الأسعار في شهر مايو أيار، وهو ما سيعزز الرهانات على عدم رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة حينما يصدر قراره غدا الأربعاء.

وقفز سهم إمبريسر 5.2% متصدرًا الأسهم على المؤشر ستوكس 600 بعدما أعلنت المجموعة السويدية المتخصصة في ألعاب الفيديو برنامج إعادة هيكلة لخفض التكاليف والاستثمارات بما في ذلك الإنفاق على تطوير منتجات جديدة.

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