تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوى في 14 شهرًا



تباطأ معدل التضخم في ألمانيا ليسجل أدنى مستوى في 14 شهرًا عند 6.1% في مايو من 7.2% في الشهر السابق، لكنه يبقى أعلى بكثير من مستهدف المركزي الأوروبي عند 2%.

وتباطأ تضخم أسعار الطاقة إلى 2.6% من 6.8% في أبريل نيسان، ويرجع هذا إلى التأثير الكبير الذي تعرض له هذا القطاع خلال ذات الفترة من العام الماضي بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

تباطؤ التضخم في ألمانيا تسبب بتراجع معدل زيادة اللأسعار من 4.9% في أبريل نيسان إلى 4.7% في مايو أيار، ويشمل ذلك أسعار المواد الغذائية والطاقة حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.9% مقارنة بارتفاع قدره 17.2% في الشهر السابق، وسجلت أسعار الطاقة زيادة أقل من المتوسط ​​بنسبة 2.6%، منخفضةً من 6.8% في الشهر السابق.