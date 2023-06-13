الرئيس الجزائري يبدأ زيارة إلى روسيا لمدة 3 أيام

يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بزيارة دولة إلى روسيا، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

وجاء في بيان للرئاسة: "بدعوة من الرئيس السيد فلاديمير بوتين، يشرع اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى روسيا الاتحادية، تدوم ثلاثة أيام، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين".

وأضاف البيان: "وسيشارك السيد رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ الروسية".