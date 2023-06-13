ظهرت الآن رسميا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط بالاسم ورقم الجلوس ( رابط مباشر) عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن رسميا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط بالاسم ورقم الجلوس ( رابط مباشر)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسيوط بالاسم ورقم الجلوس ( رابط مباشر) عبر بوابة الفجر، وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أعلنت صباح اليوم الإثنين، موعد إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بأسيوط، وهو مساء اليوم الإثنين الساعة 9 ونصف مساء، وذلك عقب اعتمادها رسميا من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

بعد اعتماد اللواء عصام سعد، محافظ محافظة أسيوط، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، ارتفع الإقبال على محركات البحث على الإنترنت، وتحديدًا جوجل، من قبل الطلاب والطالبات الذين يبحثون عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط، وفيما يلي، سنستعرض رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط للعام الدراسي 2022-2023، وتوزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي، ومدة التظلمات من النتيجة، ونتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط 2023 تصدرت محرك البحث جوجل، بعدما اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، نتيجة الشهادة الإعدادية، اليوم الثلاثاء، ونستعرض رابط رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط في 2023، توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2023، مدة التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط.

نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي محافظة أسيوط

يهتم الكثير من الطلاب والطالبات بالحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة أسيوط للعام الدراسي 2022-2023، وذلك لمعرفة ما إذا كانوا قد نجحوا في هذه المرحلة التعليمية المهمة، ولمساعدتهم في ذلك، يقوم "بوابة الفجر" بتوفير رابط النتيجة الرسمي، بالإضافة إلى شرح الخطوات اللازمة للحصول عليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، حيث بلغت نسبة النجاح 79.5٪، وأشار السيد المحافظ إلى أن عدد المقيدين في المرحلة الإعدادية العامة بلغ 76556 طالبًا وطالبة، وتمكن 60681 منهم من النجاح في الإعدادية العامة، فيما نجح 2317 طالبًا وطالبة من المقيدين في المرحلة الإعدادية المهنية بعدد 2355 مقيدًا.

وأضاف المحافظ أنه تم تحقيق نجاح ملحوظ من طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نجح 42 طالبًا وطالبة من إجمالي 66 طالبًا صم وضعاف السمع، ونجح 4 طلاب مكفوفين من إجمالي 8 طلاب مكفوفين.

ويعد هذا الإعلان مهمًا جدًا للطلاب والأهالي في محافظة أسيوط، حيث يتمكنون من معرفة نتائج جهودهم في المرحلة الإعدادية، وبالتالي التخطيط لمستقبلهم الدراسي بشكل أفضل.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط

أدخل على رابط موقع مديرية التربية والتعليم محافظة أسيوط من هنـــــا.

https://assiutt.wixsite.com/educati

ثم أضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني 2023.

• ومن ثم اكتب رقم جلوس الطالب واسمه.

• وانقر بعد ذلك على عبارة عرض النتيجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

مادة اللغة العربية: 40 درجة - مادة الرياضيات: 30 درجة - مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة - مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة -مادة العلوم: 20 درجة ويكون مجموع المواد 140 درجة.

ويبحث طلاب الصف الثلاث الاعدادي الآن بأسيوط على جوجل عن نتيجة إعدادية أسيوط باستخدام العديد من عبارات البحث كما يلي: «رابط نتيجة الاعدادية، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادية، لينك نتيجة الاعدادية، لينك نتيجة الشهادة الاعدادية، لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي، الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، نتيجة الإعدادية برقم الجلوس، نتيجة الاعدادية، نتيجة الصف الثالث الإعدادي،نتيجه الصف الثالث الإعدادي، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، نتيجة أسيوط، أسيوط، محافظة أسيوط، الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة أسيوط، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة أسيوط، نتيجة الشهادة الاعدادية 2023، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط، نتيجة الصف الثالث الاعدادي أسيوط، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة اسيوط، الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط، نتيجة الشهادة الاعدادية أسيوط، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2021 بالاسم ورقم الجلوس، بوابة نتائج التعليم الاساسى محافظة أسيوط، بوابة نتائج التعليم الأساسي».