من معرض الرباط إلى معرض الدوحة الدولي للكتاب إصدارات الأديبة إيمان الناطور تنتقل عبر الأقطار العربية

تنتقل إصدارات الروائية الفلسطينية ايمان الناطور عبر المعارض الدولية للكتاب وهي الروائية الأكثر شهرة على الساحة العربية في الوقت الحالي حسب تصريحات كتاب ونقاد مصريين وعرب وقد اشتهرت مؤلفات الاديبة ايمان الناطور بالنزعة الإنسانية التي تتجاوز اختلاف العقائد والسياسات والاتجاهات الفكرية والدولية المختلفة تجاوزت خلوصا إلى الانسانية المجردة،، وهو ما بات معروفا عن كتابات الاديبة العربية ايمان الناطور التي تجاوزت الساحة العربية إلى الساحة العالمية بروايتها التي خاطبت فيها الانسانية جمعاء والتي ترجمت إلى عدة لغات رواية:(هي وكورونا).

وقد كرمت الاديبة على خلفية هذه الرواية ضمن افضل شخصية لريادة الاعمال الانسانية 2020 من رواد العمل الانساني في لجامعة الدول العربية بحضور لفيف عربي وعالمي رفيع المستوى ونالت على اثرها عدة جوائز وتكريمات عربية ودولية واطلق عليها الادباء والنقاد لقب رائدة الرواية الفلسطينية، والروائية الفلسطينية الوحيدة التي تفردت بخمسة إصدارات روائية ضخمة آخرها رواية “هي وكورونا” وثلاثة اصدارات قصصية اخرها رسائل الخريف الضائعة التي تم توقيعها ليلة العاشر من الشهر الحالي بالقاهرة بحضور ادباء ومفكرين ومثقفين مرموقين حيث شاركوها الحفل بنقاش حول المجموعة القصصية التي تدور حول اربعة عشر قصة لاسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي خاطبت العالم اجمع بقصصهم الانسانية حيث خاطبت ألمهم. خاطبت حزنهم ومسحت على آلامهم بالتحفيز وبث الإيجابية والأمل.

وقد نجحت الاديبة ايمان الناطور في إثبات نفسها كإنسان قبل أن تثبت نفسها كروائية، حتى غدت مثالا للمرأة العربية الناجحة المفعمة بالطاقة الإيجابية. حتى ان رواياتها تلونت بصبغة الزمن الجميل والالوان القديمة والقيم العليا والمبادئ الإنسانية التي تعمدت الاديبة إحيائها من جديد عبر مؤلفاتها

ووتوجه الروائية التي تتصدر الساحة الأدبية العربية حاليًا، لطباعة اصدار جديد الذي يعتبر مكملا للثلاثية الفلسطينية التي تدور حول قصص الاسرى.