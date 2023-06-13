توفي قبل النتيجة.. من هو الأول على الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 مكفوفين؟

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الأول على الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 مكفوفين

مصطفى مرة.. أصبح اسم الطالب الأول على الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 مكفوفين من الموضوعات التي تشغل المصريين خلال الساعات الحالية بعد وفاته قبل معرفة نتيجته.

 

الأول على الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 مكفوفين

وتزايدت عمليات بحث المصريين عن الأول على الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 مكفوفين وذلك لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة به خاصة بعد وفاته قبل معرفة نتيجته.

 

من الأول على الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 مكفوفين؟

وتوفي الطالب مصطفى مصطفى أحمد مره الأول على الصف السادس الابتدائي الأزهري على مستوى محافظة الغربية يوم الأربعاء 7 يونيو 2023، قبل ظهور النتيجة ومعرفته بتفوقه الدراسي، وأشارت أسرته إلى أنه كان يعاني من ضعف شديد في النظر وأنه توفى طبيعيًا بعد معاناة مع المرض.

 

وتوفي الطالب منذ عدة أيام ومع إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية أمس جاء اسمه في المركز الأول متفوقا على جميع أقرانه بالمعاهد الأزهرية بمحافظة الغربية إلا أن القدر لم يمهله.

 

وكانت قرية محلي أبوعلي قد شهدت وفاة مفاجئة للطالب الأزهري المتفوق مصطفى مصطفى أحمد الأربعاء الماضي وتم تشييع الجثمان ودفنه في مقابر الأسرة ومع اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية مكفوفين بمحافظة الغربية، حصل فيها على المركز الأول.

 

 

الأول على الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 مكفوفين

 

معلومات عن الأول على الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 مكفوفين

ونشرت أسرة الطالب مصطفى مصطفى أحمد مره، الأول على الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023 خبر وفاته على صفحات أفرادها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونعت إدارة جودة التعليم بمنطقة الغربية التعليمية الطالب مصطفى مره بمنشور قالت فيه: تتقدم إدارة جودة التعليم بمنطقة الغربية التعليمية بخالص العزاء والمساواة لأسرة عصفور الجنة مصطفى مصطفى أحمد مره، الأول على منطقة الغربية في الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2022- 2023.

 

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وأضافت: داعين المولى- عز وجل-: "اللهم انزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا"، "اللهم افسح في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة، واجعله زخرًا لوالديه ويصبرهم على ما أصابهم".

وقال مقربون من أسرة الطالب مصطفى مره المتوفى اليوم، إن كان متفوقًا دراسيًا طوال فترة الدراسة وكان من حفظة القرآن الكريم، ونشرت صورة له حاملًا شهادة تقدير لحصوله على المركز الثالث في سنة سابقة.

 

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