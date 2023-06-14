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بث مباشر منتخب مصر .. مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا

بث مباشر منتخب مصر.. مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا، ستقام مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024 يوم الأربعاء 15 يونيو 2022، وستقام المباراة في المغرب في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتعزيز فرصه في التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، ويحتاج المنتخب الوطني إلى الفوز بثلاث نقاط فقط في المباراتين القادمتين لضمان التأهل الرسمي.

يتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، برصيد 9 نقاط، وهو نفس عدد نقاط منتخب غينيا، لكن منتخب مصر يتفوق على غينيا بفارق الأهداف، وبهذا الإنجاز، يحتاج المنتخب المصري فقط إلى الفوز بثلاث نقاط في المباراتين المقبلتين لتأمين التأهل الرسمي للبطولة المرتقبة.

في صباح يوم الاثنين 12 يونيو، غادرت بعثة منتخب مصر المؤهل لكأس الأمم الأفريقية 2024 بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى المغرب لمواجهة غينيا في إطار تصفيات البطولة القارية، ومن المقرر أن تقام المباراة بين المنتخبين يوم الأربعاء 15 يونيو 2022، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وغينيا في تصفيات إفريقيا 2023

تقام مباراة مصر وغينيا في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 يوم الأربعاء القادم والموافق 14 يونيو 2022، حيث يحل المنتخبان ضيفين على ملعب استاد جراند مراكش في المغرب، لخوض مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات، ويسعى كل منتخب لتحقيق الفوز لتحسين فرص التأهل إلى البطولة القارية المقرر إقامتها في عام 2023.

وستنطلق مباراة مصر ضد غينيا الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا في تصفيات إفريقيا 2023

تنقل قنوات "بي إن سبورت" المباريات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 على قنواتها المشفرة فقط، ومن المتوقع أن تذيع قناة "بي إن سبورت 4" مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، ويمكن مشاهدة المباراة على القناة المذكورة عن طريق الترددات التالية.

تردد قناة بين سبورت 4

قمر صناعي: يوتلسات @ °8 درجات غرب
التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

قمر صناعي: سهيل-1 @ °25.5 درجة شرق

التردد: 11585

معدّل استقطاب: رأسي V

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة مفتوحة تنقل بث مباشر مباراة مصر وغينيا في تصفيات إفريقيا 2023

يسعدنا أن نقدم لكم تردد قناة مفتوحة لنقل المباراة المهمة بين منتخبي مصر وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023. وتتولى قناة الرياضية المغربية نقل المباراة عبر بث مباشر، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على التردد الذي يلي:

تردد قناة الرياضية المغربية تنت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

مفتوحة

تشكيل منتخب مصر أمام غينيا 

أعلنت المدرب البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة منتخب مصر لمواجهة غينيا، وشلمت القائمة 19 لاعبًا، ومن القائمة قد يختار تشكيل منتخب مصر التالي:

  • حارس المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: أحمد حجازي - محمود حمدي الونش - محمد هاني - أحمد أيمن منصور.
  • خط الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة.
  • الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية - مصطفى محمد.

 

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