العريان: 3 خيارات أمام الاحتياطي الفدرالي لكنه سيختار أسوأهم على الأرجح

الاقتصاد
بوابة الفجر


 

وفي مقال رأي لـ Financial Times، كتب محمد العريان الخبير الاقتصادى أنه في حالة أن قرر الفدرالي تثبيت معدل الفائدة فإن هذا القرار على الأرجح سيكون الأقل جاذبية بين ثلاثة خيارات متاحة أمام البنك.

وطالب العريان المستثمرين بالاستعداد لأن يرتكب الاحتياطي الفدرالي خطأ في اجتماعه للسياسة النقدية الذي بدأ يوم الثلاثاء وينعقد على مدار يومين.

وتشير خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن توقعات المتعاملين بأن يبقي مجلس الفدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير تصل إلى 81%، فيما يتوقع 19% منهم رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وانتقد العريان مسألة تثبيت معدل الفائدة، محذرًا من أن الفدرالي لن يعلم إلا القليل حول الكيفية التي تسير بها جهوده لكبح التضخم من الآن وحتى اجتماعه المقبل.

وأضاف: شهر إضافي واحد من البيانات من غير المرجح أن يعزز بشكل كبير فهم الفدرالي لتأثيرات أداته النقدية.

وبدلًا من تثبيت الفائدة، يرى العريان أن الفدرالي لديه حلين آخرين، الأول زيادة تكاليف الاقتراض مجددًا والثاني وقف حملته للتشديد النقدي مع تبني مستهدف جديد للتضخم ما بين 3% إلى 4%.

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