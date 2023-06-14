Bank of America: أسعار النفط ستظل تحت ضغط حتى ينهي الفدرالي سياسة التشديد

الاقتصاد
بوابة الفجر

يرى  Bank of America أن الاحتياطي الفدرالي والسعودية يخوضان "معركة ملكية" على النفط، وأن أسعار الخام من المرجح أن تظل تحت ضغط حتى ينسحب الاحتياطي الفدرالي من سياسته للتشديد النقدي.

وفي مذكرة نقلها موقع Insider، أشار المصرف الأميركي إلى الاتجاه الهبوطي على أسعار النفط مقارنة بالصيف الماضي حينما تجاوزت الأسعار مستويات 100 دولار.

وترجع الانخفاضات في الأسعار على مدار العام الجاري إلى سياسة التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفدرالي والتي رفعت التوقعات بأن يسود نمو اقتصادي أكثر ضعفًا والذي يتجاوز تأثير تخفيضات السعودية للإنتاج.

وقررت السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري تنفيذ خفض إضافي طوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا في الشهر المقبل.

وبحسب  Bank of America، سيرتفع سعر النفط إلى 80 دولارًا للبرميل بنهاية العام الجاري إذ يقترب الفدرالي على الأرجح من إنهاء سياسته لرفع الفائدة.

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