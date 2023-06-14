ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2023؟

تتجه أنظار عشاقي ومحبي كرة القدم الأوروبية في كل مكان، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضد إشبيلية الأسباني في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2023.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره إشبيلية مساء الأربعاء 16 يونيو 2023، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2023.

توقيت مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

ملعب مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبي

يستضيف ملعب كارايسكاكين مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد إشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في نهائي كأس السوبر الأوروبي

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني لنهائي السوبر الأوروبي بعد فوزه على روما بضربات الجزاء 4/1 بينما تغلب مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف نظيف أمام إنتر ميلان سجله رودريجو هيرناندي.