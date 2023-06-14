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بروتوكول تعاون بين "سيتي كلوب" واتحاد الغوص لتنظيم دورات تدريبية ورخص للتدريب والانقاذ

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


وقع الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب والكابتن سامح نبيل الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين الطرفين بمقر شركة سيتي كلوب.

يهدف البروتوكول إلى التعاون بين شركة سيتي كلوب والاتحاد، لتنظيم البطولات والمسابقات  بفروع أندية سيتى كلوب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ما يُسهم  في نشر هذا النوع من الرياضات البدنية وانتقاء الموهوبين فيها وفق معايير الاتحاد الدولي للعبة وتوفير دورات تدريبية لمنح رخص التدريب والانقاذ للعاملين بمجال الغوص والإنقاذ، ومن المقرر بدء التنفيذ  تزامنًا مع موسم الصيف والإجازات.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب، إن توقيع هذا البروتوكول تم باعتبار أن "مجموعة أندية سيتي كلوب" هي الأوسع انتشارا بمحافظات ومدن الجمهورية، وتمتلك ما يقرب من 25 حمام سباحة أولمبي وتعليمي وترويحى، كما يأتي ضمن عدة بروتوكولات أخرى بناء على خطة وتوجهات شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي، برئاسة المهندس سيف الوزيرى، مع عددًا من الاتحادات الرياضية الأخرى للتعاون معها بما يكفل أداء رسالتها ويضمن الاستفادة القصوى للرياضة المصرية من البنية الأساسية الرياضية المتطورة والتابعة لشركة استادات لخدمة الرياضة المصرية.

يعكس أيضًا هذا البروتوكول الفكر المتطور والرؤية الثاقبة لشركتي سيتي كلوب واستادات الوطنية، القائم على الاحترافية والتخصص في إدارة مشروعها الكبير الهادف لاكتشاف المواهب ورعايتها وتقديم أجيال جديدة من الأبطال الرياضيين في مختلف اللعبات.

حضر توقيع البروتوكول الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب والكابتن طارق لبيب المدير الفني لقطاع السباحة بالمجموعة.

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