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بمشاركة 33 لاعب ولاعبة.. 5 دول تشارك في بطولة إفريقيا للبوتشا بمصر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تنطلق بطولة إفريقيا للبوتشا، التي تنظمها مصر في الفترة من2_8 يوليو، تحت رعاية الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذو الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.


تأكد مشاركة 5 دول في بطولة إفريقيا للبوتشا، على رأسها مصر المستضيف والمغرب، تونس، جنوب إفريقيا، الكاميرون، باجمالي 33 لاعب ولاعبه.


ويشارك منتخب مصر بـ10 لاعبين، بينما يشارك جنوب إفريقيا والمغرب بـ 7 لاعبين، وتونس 6 لاعبين، والكاميرون بـ3 لاعبين.


يذكر أن مصر نجحت في إستضافة بطولة إفريقيا للبوتشا، المقرر اقامتها في الفترة من 2_8 يوليو  بصالة حسن مصطفى، بعد جهود الاتحاد الرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.


وتعد هذه البطولة مؤهله إلي اولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا

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