فوربس الشرق الأوسط تضع كونتكت المالية القابضة على قائمة أقوى 50 شركة في مصر لعام 2023 للعام الثاني علي التوالي

فوربس الشرق الأوسط: كونتكت المالية القابضة في قائمة أقوى الشركات في مصر لعام 2023

للعام الثاني علي التوالي: شركة كونتكت تفوز بمكان في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوي الشركات في مصر

القاهرة - 14/06/2023

قامت مؤسسة فوربس الشرق الأوسط والتي تصدر وفق ترخيص من علامة فوربس التجارية العالمية،باختيار مجموعة شركات كونتكت المالية القابضة،الرائدة في مجال الخدمات المالية الغير مصرفية، ضمن أقوى 50 شركة في مصر لعام 2023 مدرجة بالبورصة المصرية وذلك للعام الثاني على التوالي.

ويعكس إختيار "كونتكت" في قوائم فوربس المعروفة عالميًا بمصداقيتها، جودة أعمال شركات المجموعة وتفرد نموذج أعمالها وإنجازاتها المتميزة في مجال الخدمات المالية الغير مصرفية، حيث تعد كونتكت هي اللاعب الأكبر في سوق التمويل الاستهلاكي في مصر حسب هيئة الرقابة المالية المنظمة للقطاع وكذلك كانت هي الشركة الحاصلة على الرخصة رقم 1 لنشاط التمويل الاستهلاكي في مصر.

وأعرب سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات كونتكت المالية القابضة، عن فخره بتصنيف المجموعة كواحدة من أقوى الشركات في مصر لهذا العام، مؤكدا علي مواصلة تطوير الخدمات وتقديم الحلول التمويلية الفعالة والمبتكرة للعملاء.

وتابع زعتر: فهمنا العميق لاحتياجات عملائنا ووصولنا لهم بكل الوسائل المتاحة هو طريقنا للوصول للنجاح، وتحليل البيانات والتكنولوجيا الحديثة هما الركائز الأساسية لهذا الفهم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة: عملنا بجهد كبير للتوسع في مصر من خلال تقديم منتجات تمويلية تناسب جميع الفئات في جميع محافظات الجمهورية، ذلك بجانب جهود التحول الرقمي التي كان لها دور كبير أيضًا في هذا النجاح بالإضافة إلى تركيزنا في العمل مع الشركات الناشئة وتطوير حلول تمويلية تساهم في نمو تلك الشركات في السوق المصري.

والجدير بالذكر أن فوربس الشرق الأوسط المعلومات والبيانات المالية قد إعتمدت من القوائم المجمعة للشركات المدرجة في البورصة المصرية. وصّنفت الشركات وفقًا للمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2022، بالإضافة للقيمة السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات السوق في 30 أبريل 2023. واستبعدت الشركات التي لم تفصح عن القوائم المالية المجمعة والمدققة لعام 2022، حتى 25 أبريل 2023. كما اعُتمدت أسعار صرف العملات الأجنبية في 30 أبريل 2023.