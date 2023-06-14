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بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا.. يلا شوت

بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.. يلا شوت

بث مباشر
بوابة الفجر

لقاء التأهل guinea-vs-egypt، بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.. يلا شوت، تُعدُّ مشاهدة مباراة المنتخب المصري ونظيره الغيني الليلة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا التي ستستضيفها كوت ديفوار عام 2024، أمرًا يهمُّ الملايين من مشجعي المنتخب المصري، وسيكون هذا اللقاء حاسمًا للفريقين في سعيهما للتأهل إلى البطولة القارية المرموقة.

وتستعرض بوابة الفجر في تقريرها التالي كيفية مشاهدة مباراة مصر وغينيا الليلة في تصفيات أمم إفريقيا،. بث مباشر مباراة مصر وغينيا، يلا شوت مباراة مباراة مصر وغينيا، كورة لايف مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد غينيا فضائيًا.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب مجانًا

 مشاهدة مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.. يلا شوت ، من المتوقع أن تنقل القناة الرياضية المغربية مباراة المنتخب المصري ونظيره الغيني عبر ترددها الأرضي، حيث يمنح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للدول صاحبة الأرض حق نقل المباريات المشفرة على قنواتها الأرضية مجانًا.

القناة الناقلة لمباراة مصر وغينيا فضائيًا

ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة المنتخب المصري ونظيره الغيني الليلة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا، حيث تمتلك القناة القطرية حقوق البث الحصرية لمباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس؟

سيتم ضبط الريسيفر الخاص بك عبر الخطوات التالية للحصول على تردد قناة بي إن سبورتس الناقلة حصريا مباراة مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا.

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12054
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 3/2
 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

ما هو موعد مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا؟

سيلتقي منتخبا مصر وغينيا الليلة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب.

ملعب مباراة منتخب مصر ضد غينيا

يستضيف ملعب الاستاد الكبير لمراكش الليلة مباراة مصر وغينيا، المقرر لها عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، والساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب.

 

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