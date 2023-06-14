مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا، تترقب الجماهير المصرية مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الغيني التي ستقام الأربعاء، ضمن الجولة القبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، متساويًا مع منتخب غينيا، ولكن غينيا يأتي في المركز الثاني لفارق الأهداف الذي يأتي لصالح منتخب مصر.

يحتاج المنتخب المصري في الجولتين القادمتين إلى 3 نقاط فقط ليضمن التأهل الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، ويدخل المنتخب الوطني المباراة بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا بمعنويات مرتفعة، بعد نجاح لاعبي الأهلي في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

موعد مباراة مصر وغينيا في تصفيات إفريقيا 2023

وتقام المباراة في التاسعة مساء الأربعاء المقبل الموافق 14 يونيو الجاري، على ملعب استاد جراند مراكش بدولة المغرب يوم، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قنوات بين سبورت القطرية مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 على قنواتها المشفرة فقط، وستذيع قناة بين سبورت 4 مباراة مصر وغينيا.

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد هاني- هشام صلاح- أحمد رمضان بيكهام- ياسر إبراهيم- على جبر- محمد عبدالمنعم- محمود مرعي- محمد حمدي- أحمد أبوالفتوح.

خط الوسط: مروان عطية- مهند لاشين- حمدي فتحي- غنام محمد- محمود حمادة- أحمد سيد زيزو- محمد هلال- محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- حسين الشحات- عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمود كهربا- أحمد ياسر ريان- مصطفى محمد.

يسعى منتخب مصر، الذي يعد الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا، لتأمين مشاركته في النسخة المقبلة من البطولة، حيث يستعد لمواجهة غينيا الأربعاء على ملعب استاد مراكش الكبير في المغرب.

يحتل الفراعنة صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، متساوين مع غينيا التي تأتي في المركز الثاني بسبب أن منتخب مصر فاز عليه في مباراة الذهاب، ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة للتأهل رسميًا إلى بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة، والتي تعد من أهم الأحداث الرياضية في القارة الإفريقية.

ويغيب عن مصر ثنائي اتحاد جدة طارق حامد وأحمد حجازي، بجانب أحمد حسن كوكا ومحمد النني، بينما يعول المدرب روي فيتوريا على القائد محمد صلاح بجانب عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

ويراهن كابا دياوارا، المدير الفني لغينيا على خبرات بعض نجومه، على رأسهم القائد نابي كيتا بجانب أمادو هايدارا وموريبا ومختار دياكابيه.

ويعني فوز أحد الفريقين تأهله للكان، بينما يضمن التعادل صعود مصر وغينيا سويا.

وضمن المجموعة ذاتها، تلتقي إثيوبيا ومالاوي في مواجهة قد تصبح حاسمة، حال خسارة مصر أو غينيا، لإنعاش آمال تأهل أحدهما في ظل امتلاك كل منهما 3 نقاط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا

تشكيلة مصر أمام غينيا: 4-2-3-1 محمد الشناوي محمد حمدي - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد هاني محمود حمادة - حمدي فتجي عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي مصطفى محمد

مواجهات مصر وغينيا بث مباشر

سبق لمنتخب مصر أن واجه منتخب غينيا في 9 مباريات سابقة، حيث حقق المنتخب المصري الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 3، وخسر في مباراة واحدة فقط.

وتميزت مباريات المنتخبين بالحماس والإثارة، حيث سجل المنتخب المصري 22 هدفًا في مرمى منتخب غينيا، فيما استقبلت شباكه 15 هدفًا.

وفي مباراة الذهاب للتصفيات الإفريقية الحالية، نجح المنتخب المصري في تسجيل هدفين في مرمى غينيا، بفضل تألق لاعبي المنتخب مصطفى محمد ومحمد صلاح.

وتأمل جماهير منتخب مصر في تحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة، لتعزيز فرص التأهل المباشر لكأس أمم إفريقيا 2022، والتي تعد من أهم البطولات القارية لكرة القدم في إفريقيا. ومن المتوقع أن يعتمد المدرب البرتغالي روي فيتوريا على أفضل تشكيلة له في هذه المباراة، والتي ستتضمن نجوم المنتخب المصري مثل محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، وذلك لتحقيق الفوز والتأهل للبطولة المرموقة.