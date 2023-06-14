مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

بث مباشر يلا شوت الآن مباراة مصر وغينيا: مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات أمم إفريقيا، يخوض المنتخب المصري مباراة هامة اليوم، الأربعاء، حيث يواجه منتخب غينيا في إطار المجموعة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، وتقام المباراة على ملعب "الكبير" في مدينة مراكش في المغرب، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر شاشة "بي إن سبورتس 4".

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب غينيا الذي يأتي في المركز الثاني، ويستضيف المنتخب المصري المنافس الغيني في مواجهة حاسمة لتحديد صاحب التأهل المباشر لكأس أمم إفريقيا.

وحقق المنتخب المصري ثلاثة انتصارات في أربع مباريات، بعد فوزه على منتخب غينيا في الجولة الأولى بهدف نظيف، وفوزين متتاليين على منتخب مالاوي بنتيجة 2-0 و4-0، قبل أن يتعرض للخسارة الوحيدة أمام منتخب إثيوبيا بهدفين نظيفين.

ويسعى المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز في المباراة اليوم ليعزز فرصه في التأهل المباشر لكأس أمم إفريقيا، ويختتم مشواره في التصفيات بمواجهة المنتخب الأثيوبي في سبتمبر المقبل.

مشاهدة مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

أعلن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، التشكيلة التي سيخوض بها مباراة الليلة أمام منتخب غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستقام على ملعب "الكبير" في مدينة مراكش في المغرب.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة، والتي ستحدد صاحب التأهل المباشر لكأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تعد من أهم البطولات القارية لكرة القدم في إفريقيا. ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، متفوقًا على منتخب غينيا الذي يأتي في المركز الثاني بنفس الرصيد.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا

من المتوقع أن يحتفظ المدرب البرتغالي روي فيتوريا بتشكيلة المنتخب المصري الأساسية التي حققت الانتصارات السابقة، ولكن قد تشهد التشكيلة بعض التغييرات والمفاجآت خاصة في وسط الملعب.

ويتوقع أن يحصل لاعب الوسط مروان عطية على فرصة المشاركة في المباراة، بعدما لفت الأنظار إليه بأدائه المميز في الدوري المصري خلال الموسم الماضي، وقد يتم إدراجه في التشكيلة الأساسية.

لا شك أن لاعب الوسط مروان عطية قدم مستويات رائعة في الموسم الماضي، وساهم بشكل كبير في تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، وهو الأداء الذي جعله يلفت الأنظار ويحصل على فرصة المشاركة مع المنتخب المصري.

ومن جانب آخر، يتواجد محمد عبد المنعم في قائمة المنتخب المصري، وهو يمتلك مهارات فنية عالية وقدم أداء جيدًا في المباريات السابقة، ما جعله يحظى بثقة المدرب روي فيتوريا.

ويعتبر الحارس محمد الشناوي من أهم اللاعبين في التشكيلة الأساسية للمنتخب المصري، حيث يتميز بالخبرة والمهارة ويعتبر من أفضل حراس المرمى في إفريقيا.

ومن الجدير بالذكر أن النجم محمد صلاح قدم مستويات محبطة مع فريق ليفربول الإنجليزي في الموسم الماضي، ولكنه استطاع الاستعداد جيدًا لمباريات المنتخب المصري، ويعد من أهم العناصر في تشكيلة الفراعنة، إلى جانب النجم مصطفى محمد الذي يواصل تقديم أداءً مميزًا في المباريات الحالية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

يبدو أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا سيعتمد على عدد من الأسماء الشابة في مباراة الليلة، ومن بين هذه الأسماء يأتي محمود حمادة نجم فريق فاركو الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز.

ويتوقع أن يحظى حمادة بفرصة كاملة للمشاركة في المباراة، بناءً على تألقه اللافت في المباريات الأخيرة، ومن المتوقع أن يحرص فيتوريا على استغلال موهبة حمادة وإدراجه في التشكيلة الأساسية.

ويعتبر حمادة من الأسماء الشابة الواعدة في الكرة المصرية، ويتميز بالمهارة والقدرة على صناعة الأهداف وتسجيلها، ويأمل في الاستمرار في تقديم الأداء الجيد وإسعاد جماهير المنتخب المصري.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر بتشكيلة مكونة من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي. في خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي. في خط الوسط الدفاعي: محمود حمادة، مروان عطية في خط الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، تريزيجيه. في خط الهجوم: مصطفي محمد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

موعد مباراة مصر وغينيا اليوم

وتتابعون مباراة مصر وغينيا اليوم في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك في الأوقات التالية:

الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة. الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة. الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم

ويمكنكم متابعة مباراة مصر وغينيا اليوم في خامس جولات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 4 بتعليق علي محمد علي.