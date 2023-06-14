يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا ، يبحث عشاق كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري ونظيره الغيني، التي تأتي ضمن تصفيات إفريقيا 2023، ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين.

ويتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة بفارق الأهداف، بعد حصده 9 نقاط متساوية مع غينيا، ويحتاج في الجولتين القادمتين إلى 3 نقاط فقط ليتأهل رسميًا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وتوجهت بعثة المنتخب المصري، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، صباح اليوم الاثنين، إلى المغرب، لمواجهة نظيره الغيني، ويتوقع أن يكون المنتخب المصري على أتم الاستعداد للمباراة المهمة، وسيسعى جاهدًا لتحقيق الفوز وضمان التأهل إلى البطولة القارية المهمة.

وبالنسبة للمشجعين، فهم يبحثون عن القنوات الناقلة الرسمية للمباراة حتى يتمكنوا من متابعتها بشكل مباشر، ويأملون في رؤية أداءٍ قوي ومميز من المنتخب المصري، والتفوق على منافسه الغيني في المباراة المرتقبة.

موعد مباراة مصر وغينيا

تقام مباراة مصر وغينيا على ملعب استاد جراند مراكش بدولة المغرب يوم الأربعاء المقبل والموافق 14 يونيو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمبارة مصر وغينيا

لمشاهدة مباراة المنتخب المصري ونظيره الغيني في تصفيات إفريقيا 2023، يمكن متابعتها على قناة بين سبورت 4، ويجدر الإشارة إلى أن قنوات بين سبورت القطرية تنقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 فقط على قنواتها المشفرة، ولذلك فإن قناة بين سبورت 4 هي الخيار الأمثل لمتابعة هذه المواجهة المهمة.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وغينيا

تردد قناة مفتوحة تنقل بث مباشر مباراة مصر وغينيا في تصفيات إفريقيا 2023، حيث ستنقل قناة الرياضية المغربية تنت مباراة مصر وغينيا، وهذا ترددها:

تردد قناة الرياضية المغربية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

مشاهدة مباراة مصر وغينيا

يتطلع المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز في مباراته القادمة، وذلك من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي إلى كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث يحتل المنتخب صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، ويتفوق على منتخب غينيا صاحب نفس الرصيد بفارق الأهداف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

وتضم المجموعة الرابعة في تصفيات إفريقيا 2023 كل من منتخب مصر، منتخب غينيا، وإثيوبيا، وملاوي.

ويحتل المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة بعد أن لعب 4 مباريات، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات، وخسر مباراة واحدة أمام إثيوبيا، ويأمل في مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.

وبتحقيق المنتخب المصري للفوز في المباراة القادمة، سيتأهل رسميًا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، ويمكن أن تكون هذه البطولة فرصة للمنتخب للتألق وتحقيق الإنجازات الكبيرة في عالم كرة القدم.

قائمة مصر لمباراة غينيا

حراسة المرمى: محمد الشناوى – محمد صبحى – محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هانى – هشام صلاح – أحمد رمضان بيكهام – ياسر إبراهيم – على جبر – محمد عبد المنعم – محمود مرعى – محمد حمدى – أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: مروان عطية – مهند لاشين – حمدى فتحى – غنام محمد – محمود حمادة – أحمد سيد زيزو – محمد هلال – محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحى – حسين الشحات – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه – محمود كهربا- أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد.