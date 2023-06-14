بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم أفريقيا (يلا شوت)

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا (يلا شوت)، يستعد منتخب مصر لخوض مباراة قوية أمام غينيا في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار يناير وفبراير المقبلين، وتأتي المباراة في المرحلة قبل الختامية من التصفيات، وهي مباراة حاسمة يسعى منتخب مصر للفوز بها لضمان التأهل الرسمي للبطولة.

تقام المباراة على الملعب الكبير بمدينة مراكش في المملكة المغربية، بعد أيام قليلة من احتضانها لإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي شهد تتويج الأهلي باللقب الحادي عشر في تاريخه، بعد تجاوز عقبة الوداد البيضاوي.

يتطلع منتخب مصر للفوز في هذه المباراة المهمة، وذلك لأن الفوز سيعني التأهل الرسمي لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها المقبلة، ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد 9 نقاط، ويتفوق على منتخب غينيا صاحب نفس الرصيد بفارق الأهداف.

ويذكر أن منتخب مصر تأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا في النسخة الماضية، وتعرَّض المنتخب الوطني للخسارة حينها من السنغال بركلات الجزاء الترجيحية، لذلك يسعى منتخب مصر للفوز في هذه المباراة، وتحقيق نتيجة إيجابية في البطولة القادمة، وتحقيق الإنجازات الكبيرة في عالم كرة القدم.

موقف مصر وغينيا في التصفيات الإفريقية

يترقب عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي المباراة المرتقبة بين منتخبي مصر وغينيا، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، والتي ستقام على الملعب الكبير بمدينة مراكش في المملكة المغربية.

يحتل المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، ويتفوق على منتخب غينيا صاحبة المركز الثاني بفارق الأهداف. وبالتالي، فإن الفائز في هذه المباراة سيحسم التأهل الرسمي إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل 2024.

ومن المثير للاهتمام أن التعادل بين المنتخبين سيكون كافيًا لمنح كلاهما بطاقة التأهل إلى البطولة القارية. ولكن من المرجح أن يسعى كل من المنتخبين إلى تحقيق الفوز وتأكيد تفوقه على الآخر، وذلك للمحافظة على مكانة الفريق ورفع معنويات اللاعبين والجماهير.

ويأمل منتخب مصر في استغلال العامل الجماهيري والحضور القوي للجماهير المصرية في المغرب، لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، بينما يسعى منتخب غينيا إلى تحقيق الفوز لتعويض خسارته في المباراة الأولى بين الفريقين.

بالإضافة إلى أهمية المباراة لتحقيق التأهل، فإنها تعد أيضًا فرصة للمنتخبين لتحسين مركزهما في التصنيف العالمي، وتحقيق الإنجازات الكبيرة في عالم كرة القدم.

مشوار مصر في تصفيات إفريقيا

منذ بداية مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، واجه منتخب مصر تحديات كبيرة في سعيه للتأهل إلى البطولة القارية. بدأ المنتخب الفراعنة مشواره بفوز صعب على غينيا بهدف دون رد، قبل أن يتعرض لخسارة مفاجئة أمام إثيوبيا بنتيجة 2-0 في المباراة الثانية.

وفي الجولة الثالثة، نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على مالاوي بهدفين دون رد، فيما حقق الفوز الكبير في المباراة الأخيرة بتسجيل أربعة أهداف دون رد في مرمى مالاوي، وتناوب على تسجيلها كل من طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

ويبدو أن منتخب مصر قد استعاد ثقته بعد هذا الفوز الكبير، ويسعى لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة ضد غينيا، لتأمين التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة، ويعول المنتخب المصري على قوة خط هجومه الذي يقوده نجم ليفربول محمد صلاح، إضافة إلى تألق لاعبي الوسط والدفاع، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي.

ومن المتوقع أن تكون المباراة بين منتخبي مصر وغينيا مثيرة ومتوازنة، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وضمان التأهل إلى البطولة القارية، ومع وجود العديد من النجوم في صفوف المنتخبين، يمكن توقع مباراة شيقة ومثيرة للغاية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

مشوار غينيا في تصفيات إفريقيا

منتخب غينيا بدأ مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بخسارة صعبة أمام منتخب مصر بهدف مصطفى محمد. ولكنه عاد بقوة وحقق 3 انتصارات متتالية في المباريات اللاحقة.

فاز منتخب غينيا على مالاوي بهدفٍ نظيف، ثم حقق انتصارًا مهمًا على إثيوبيا بثنائية نظيفة، وفي المباراة التالية، استمر في تحقيق الانتصارات بتغلبه على إثيوبيا ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبعد هذه النتائج الإيجابية، يقترب منتخب غينيا من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، إذ يحتل حاليًا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب مصر المتصدر.

ويعول منتخب غينيا على قوة خط هجومه الذي يضم العديد من اللاعبين الموهوبين، مثل نابيلي كيتا وفودي بانغورا ومحمد ياترا، بالإضافة إلى قوة الدفاع والحارس الذي يمتلكونهم.

ومن المتوقع أن تكون المباراة بين منتخبي مصر وغينيا شديدة المنافسة، إذ يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وتأمين التأهل إلى البطولة القارية. وستكون هذه المواجهة فرصة لمنتخب غينيا للمحافظة على مكانته في التصنيف العالمي وتحقيق إنجاز كبير في تاريخه الكروي.

موعد مباراة مصر ضد غينيا في التصفيات الإفريقية

وتنطلق مباراة مصر ضد غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، في تمام الساعة التاسعة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غينيا

وتشاهدون مباراة مصر ضد غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 4 بتعليق علي محمد علي.