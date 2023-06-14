انفجار في محطة وقود بمحافظة قنا

وقع انفجار، أمس، بمحطة بنزين، في منطقة المعنا، التابعة لدائرة بندر قنا، مما تسبب في إصابة عامل، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في محطة بنزين، بمنطقة المعنا ببندر قنا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بقنا إلى مكان الحريق على الفور للسيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة، وتبين إصابة فتحي كمال العبد، 55 عامًا، حروق متفرقة، وتم نقله إلى مستشفى قنا الجامعي.

حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر قد رفعت أسعار السولار بمقدار جنيه واحد ليصبح سعر البيع 8.25 جنيه للتر، لكنها أبقت على أسعار البنزين دون تغيير.

وأضافت الوزارة في بيان أن أسعار البنزين ظلت عند 8.75 جنيه (0.2827 دولار) لبنزين 80 و10.25 جنيه (0.3312 دولار) لبنزين 92 و11.50 جنيه (0.3716 دولار) لبنزين 95.