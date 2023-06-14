مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا |يلا شوت

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغينيا يلا شوت اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا | يلا شوت ، وأسند الاتحاد الأفريقى، إدارة مباراة مصر وغينيا، للحكم الغانى دانيال لاريا نيى، ويعاونه مواطنيه كواسى أشيمبونج بروبيى، مساعد أول، ورونالد ناى دودو أدى، مساعد ثانٍ، وكارلس بينل، حكما رابعا.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغينيا يلا شوت اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا | يلا شوت، يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الغيني في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، وذلك على الملعب الكبير بمدينة مراكش في المغرب. ويأمل المنتخب المصري في تحقيق الفوز في هذه المباراة لتأكيد تأهله رسميًا إلى البطولة القارية التي ستقام في كوت ديفوار في يناير/ كانون الثاني 2024.

وفي الوقت نفسه، يحتاج منتخب غينيا إلى نقطة واحدة على الأقل في هذه المباراة للحاق بركب المنتخبات المتأهلة إلى البطولة القارية، بعد أن حقق الفريق 9 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

ويأتي اختيار المغرب كمضيف لهذه المباراة بسبب قرار الاتحاد الغيني بعدم اعتماد ملاعبها الداخلية لإقامة المباريات، وهو ما دفع الاتحاد الغيني للاعتماد على المغرب لتحتضن هذه المباراة.

ويعول منتخب مصر في هذه المباراة على قوة خط هجومه الذي يضم نجومًا مثل محمد صلاح ومصطفى محمد وطارق حامد، إضافة إلى تألق اللاعبين في خط الوسط والدفاع، وعلى الجانب الآخر، يتميز منتخب غينيا بخط هجوم قوي يضم العديد من النجوم، مثل نابيلي كيتا وفودي بانغورا ومحمد ياترا.

ومن المتوقع أن تشهد هذه المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وتأمين التأهل إلى البطولة القارية. ويتوقع أن يكون الملعب الكبير بمدينة مراكش ممتلئًا بالجماهير الداعمة لكلا الفريقين، ما سيضفي جوًا من الحماس والتشويق على المباراة.

وكان المنتخب المصري قد فاز ذهابًا على غينيا بهدف دون رد، في المباراة الوحيدة التي فاز بها إيهاب جلال كمدرب لبلاد النيل.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 تُنقل فقط وحصريًا عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس" في منطقة شمال القارة السمراء والشرق الأوسط.

وكالعادة، ستتواجد مباراة مصر وغينيا عبر شاشة قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة لنقل الفاعليات الأفريقية.

ما القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

هناك وسيلة مجانية واحدة لمتابعة مباراة مصر وغينيا، وهي القناة الرياضية المغربية TNT.

ولكن وجبت الإشارة إلى أن القناة المغربية سوف تذيع المباراة عبر البث الأرضي، مما يعني أنها لن تكون متاحة في مصر.

هل مباراة مصر اليوم مذاعة على أون تايم سبورت؟

لا تمتلك قنوات "أون تايم سبورت" حقوق نقل مباراة مصر وغينيا، وبشكلٍ عام فلا تملك حقوق مباريات الفراعنة في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ولكن في المستقبل وخلال تصفيات المونديال، ستكون لدى القناة المصرية حقوق نقل مباريات منتخب مصر داخل الأراضي المصرية في مختلف الأدوار.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري اليوم ضد غينيا

beIN Sports HD 4

الرياضية TNT المغربية (بث أرضي)

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا على نايل سات؟

كما هو معلوم، تظهر قناة "بي إن سبورتس 4" عبر القمرين نايل سات وسهيل سات بصورة طبيعية.

تردد قناة beIN Sports 4 على نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports 4 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وغينيا عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو عبر خدمة "بي إن كونكت".

من معلق مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

أسندت قنوات "بي إن سبورتس" مهمة التعليق على مجريات مباراة مصر وغينيا لمعلقها الشهير "علي محمد علي".

ما موعد مباراة المنتخب المصري اليوم ضد غينيا؟

تقام مباراة مصر وغينيا مساء الأربعاء الموافق 14 يونيو/ حزيران 2023، على الملعب الكبير بمراكش.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة، العاشرة بتوقيت دولة الإمارات.