بث مباشر مباراة تصفيات كأس أمم إفريقيا يلا شوت: مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر اليوم يلا شوت، يستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب غينيا اليوم الأربعاء في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، يتوجب على المنتخب المصري تحقيق الفوز في هذه المباراة للتأكيد على تأهله رسميًا إلى البطولة القارية التي ستقام في كوت ديفوار في يناير/كانون الثاني 2024.

من جانبه، يتطلع المنتخب الغيني لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، حيث يحتاج إلى نقطة واحدة على الأقل للتأهل إلى البطولة القارية، بعدما جمع التساوي في النقاط مع المنتخب المصري بتسع نقاط، ويحتلان المركزين الأول والثاني في المجموعة الرابعة.

مشاهدة مباراة مصر وغينيا

وتقام المباراة في المغرب بعدما لم يتمكن المنتخب الغيني من الحصول على تراخيص اللعب على ملاعبه في مباريات المنتخبات الدولية. ويتنافس المنتخبان على الحصول على التصدر في المجموعة الرابعة وضمان التأهل إلى البطولة القارية.

ويتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، حيث يعتبر منتخب مصر من الفرق القوية في القارة الإفريقية، ويمتلك لاعبين بارزين مثل محمد صلاح ومصطفى محمد وطارق حامد، بينما يتميز منتخب غينيا بخط هجوم قوي يتكون من العديد من اللاعبين المميزين مثل نابيلي كيتا وفودي بانغورا ومحمد ياترا.

وتصدر المنتخب المصري حاليًا ترتيب المجموعة الرابعة بتسع نقاط من أربع مباريات، بالتساوي مع المنتخب الغيني، ويحتلان المركزين الأول والثاني في المجموعة. وبحالة تعادلهما في المباراة، سيتأهل كلا المنتخبين إلى البطولة القارية، نظرًا لابتعادهما بست نقاط عن كل من ملاوي وإثيوبيا.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

وتتصدر حتى الآن ستة منتخبات ترتيبات مجموعاتها وتأهلها رسميًا إلى البطولة القارية، وهي السنغال حاملة اللقب، المغرب، تونس، الجزائر، جنوب إفريقيا، وبوركينا فاسو. ويتنافس الفرق المتبقية على 17 بطاقة متبقية، قبل جولتين من نهاية التصفيات. ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الـ12 إلى النهائيات المقررة بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

من المتوقع أن تشهد المنافسات المتبقية في التصفيات منافسة شديدة بين المنتخبات المتأهلة والتي تسعى للفوز بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم. ويعتبر المنتخب المصري واحدًا من الفرق المرشحة للفوز باللقب، حيث حقق الفوز بها ثلاث مرات في الماضي. ويتطلع الفريق لتحقيق نجاح في هذه البطولة وتحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

بشكل عام، يتميز الكرة الإفريقية بالمنافسة الشديدة والأداء المميز للعديد من اللاعبين الموهوبين، ويعتبر كأس أمم إفريقيا لكرة القدم واحدًا من الأحداث الرياضية الأكثر شعبية في القارة الإفريقية والعالم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر

ستستضيف مدينة مراكش المغربية مباراة كرة قدم مهمة اليوم، حيث يتجه منتخب مصر لمواجهة منافسه منتخب غينيا في استاد مراكش. تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومنافسة بين الفريقين، حيث يسعى كلا المنتخبين للفوز وتحقيق النقاط الثلاث. ومن المقرر إقامة المباراة في استاد مراكش مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو.

معلق مباراة مصر وغينيا اليوم

ستنقل قناة بي ان سبورت 4 المباراة المهمة التي تجمع بين منتخب مصر ومنافسه منتخب غينيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا. ويعتبر بي ان سبورت 4 الناقل الحصري لجميع مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا، وسيتم بث المباراة بصوت المعلق المشهور علي محمد، ويمكن للمشاهدين متابعة هذه المباراة عبر قناة بي ان سبورت 4 في الموعد المحدد للمباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت موريتانيا، وفي تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، بينما في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السودان وليبيا، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، بينما في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.