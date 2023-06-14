مشاهدة بث مباشر مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية (يلا شوت)

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية (يلا شوت)، تُعد مباراة منتخب مصر ضد منتخب غينيا اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 من أهم الأحداث الرياضية التي ينتظرها محبو كرة القدم حول العالم، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز وضمان التأهل للبطولة الأفريقية المنتظر إقامتها العام المقبل.

ويعرض موقع بوابة الفجر آخر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالمباراة، بما في ذلك القنوات المفتوحة التي ستنقل المباراة، والتشكيل المتوقع للمنتخب المصري بقيادة نجمه محمد صلاح.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الحدث الرياضي الهام يعتبر واحدًا من أكثر عبارات البحث التي يبحث عنها محبو كرة القدم على الإنترنت، وذلك حرصًا منهم على متابعة مباراة منتخب مصر وغينيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

مباراة منتخب مصر ضد غينيا اليوم

سيواجه منتخبنا الوطني، نظيره منتخب غينيا، على أرض ملعب جراند مراكش في المغرب، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 يونيو الجاري، والتي تعد واحدة من أهم مباريات الجولة الخامسة في المجموعة الرابعة من تصفيات بطولة أمم إفريقيا لعام 2023، يطمح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز في هذه المواجهة الحاسمة، والحصول على النقاط الثلاث التي تعزز فرصه في التأهل للبطولة المقبلة.

وتنطلق مباراة مصر وغينيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2023، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والقدس، وفي تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت أبو ظبي، والساعة 8:00 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 7:00 مساء بتوقيت دول المغرب العربي، تونس والمغرب والجزائر.

يحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز في مباراته اليوم أمام منتخب غينيا، لضمان التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي ستقام في كوت ديفوار، ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، ويحتل منتخب غينيا المركز الثاني بنفس الرصيد، ولكن بفارق الأهداف، وبالتالي، في حالة تحقيق المنتخب المصري للفوز في المباراة الليلة، سيتأهل رسميًا إلى البطولة الأفريقية، دون الحاجة إلى النظر في نتائج المنتخبات الأخرى، ويأمل جميع عشاق المنتخب الوطني في تحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة، والتأهل إلى البطولة الأفريقية لمواصلة تمثيل مصر في هذا الحدث الرياضي الهام.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم

من المتوقع أن تعرض قناة الرياضية المغربية مباراة منتخب مصر ومنتخب غينيا اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك لأن المباراة ستُقام في المغرب، وتحقق للدولة المستضيفة في هذه الحالة الحق في إذاعة المباراة عبر أحد قنواتها المفتوحة، باستخدام ترددها الأرضي. وبالتالي، يمكن للجماهير المصرية والعربية متابعة المباراة على هذه القناة المفتوحة، ويمكن الحصول على تردد القناة المذكورة من خلال الجدول المعروض لتسهيل متابعة المباراة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

تردد قناة الرياضية المغربية القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11513 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

يمكن للمشتركين في خدمات قناة بي إن سبورت 4 الاستمتاع بمشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم، في إطار تصفيات أمم إفريقيا 2023، حيث تتمتع هذه القناة بحقوق بث مختلف البطولات الأفريقية، ولتمكين المشتركين من مشاهدة المباراة بث مباشر، يمكنهم الحصول على التردد المناسب للقناة والتي ستقوم بعرض المباراة بشكل حصري.

تردد بي إن سبورت 4 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 معدل الاستقطاب: أفقي مشفرة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

تشكيل منتخب مصر أمام غينيا

يتوقع أن يختار روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، تشكيل منتخب مصر اليوم، لمواجهة غينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023، كالتشكيل الآتي: