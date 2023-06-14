بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة مباراة هولندا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2023

بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة مباراة هولندا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2023،ستشهد عشاق كرة القدم العالمية مباراة قوية في دور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث يلتقي منتخب هولندا مع نظيره الكرواتي على أرضية ملعب فينورد. ومن المقرر بدء المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، وستنقل المواجهة مباشرة عبر قناة بي إن سبورت HD1 بريميوم، بصوت المعلق أحمد البلوشي.

وتتيح الفجر لمتابعيها مشاهدة المباراة بثًا مباشرًا، وستقدم القناة تغطية حصرية للمباراة بأعلى جودة، حيث يتوقع أن تكون المواجهة مثيرة ومليئة بالإثارة والتشويق. ويترقب الجميع هذه المباراة الهامة، التي تحدد الفريق الذي سيتأهل إلى المباراة النهائية في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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ستكون المباراة بين الفريقين العملاقين مثيرة ومليئة بالإثارة، حيث يتطلع كل منتخب إلى الفوز والتأهل إلى الدور النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك للمنافسة بشدة على اللقب.

وقد قدّم المنتخب الهولندي أداءً مميزًا في دور المجموعات، إذ تمكّن من التأهل إلى الدور النصف النهائي بعدما حقّق الصدارة في مجموعته، وهو ما جعله يتأهل بشكل مريح لهذا الدور.

وقد أعدّ الطواحين الهولندية نفسها بشكل جيد لهذه المواجهة الصعبة، ويتطلعون إلى تقديم أداءٍ مميزٍ يمكّنهم من تحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية، حيث يسعون لتحقيق الفوز والمنافسة على اللقب بكل قوة وحماس.

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تأهل منتخب كرواتيا إلى دور النصف النهائي بعدما احتل صدارة جدول ترتيب مجموعته في المستوى الأول، حيث كان يتنافس مع نفس الخصم الذي سيواجهه في هذا الدور.

ويدخل المنتخب الكرواتي هذه المواجهة بتركيز تام ومعنويات جيدة، حيث سيقاتل للفوز بشراسة لتحقيق التأهل إلى المرحلة النهائية والمنافسة بقوة على اللقب. وسيعتمد الفريق على لاعبيه الأساسيين، بما في ذلك مودريتش، لتحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وكرواتيا

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا ضد هولندا وتوقيت مباراة هولندا وكرواتيا.. سيتم نقل مباراة كرواتيا وهولندا عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium وذلك اليوم 2023-06-14 في دوري الأمم الأوروبية – المستوى الأول، وسيتم التعليق على مباراة هولندا وكرواتيا من خلال المعلق احمد البلوشي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة هولندا وكرواتيا في دوري أمم أوروبا 2023

توجد قنوات بي إن سبورتس الناقلة لمباراة هولندا وكرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات، وتردداتها كالتالي..

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تردد قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 على نايل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3 تردد قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 على سهيل سات التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تشكيلة منتخب هولندا المتوقعة ضد كرواتيا

حراسة المرمى: بيجلو.

الدفاع: ناثان أكي، سفين بوتمان، فيرجيل فان دايك، دينزيل دومفريس.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، جورجينيو فينالدوم، مارتن دي رون.

الهجوم: ستيفين بيرجوين، كودي جاكبو، تشافي سيمونز.

مباراة هولندا وكرواتيا يلا شوت بث مباشر

تشكيلة منتخب كرواتيا المتوقعة ضد هولندا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

الدفاع: جوسيب يارنوفيتش، جوسيب سوتالو، مارتين إرليك، بورنا سوسا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: ماريو باساليتش، أندري كراماريتش، إيفان بريسيتش.