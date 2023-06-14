بث مباشر الآن.. مباراة هولندا وكرواتيا (0-0) في دوري الأمم الأوروبية (يلا شوت)

بث مباشر الآن.. مباراة هولندا وكرواتيا (0-0) في دوري الأمم الأوروبية (يلا شوت)،سيتابع عشاق كرة القدم حول العالم المباراة الحاسمة بين هولندا وكرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، والتي ستقام في ملعب فينورد الهولندي، وستنقل المباراة مباشرة للمشاهدين.

يسعى منتخب هولندا لتحقيق أول ألقابه الدولية منذ تتويجه بـ "يورو 1988"، وسيحاول الفوز في هذه المباراة الحاسمة ضد كرواتيا، الذي انتهت مشاركته في آخر نسختين من كأس العالم في المركزين الثاني والثالث.

تأهل منتخب هولندا إلى هذا الدور بعدما حقق نتائج إيجابية في مجموعته التي ضمت بلجيكا وبولندا وويلز، ولم يتعرض لأي خسارة. ومع ذلك، استقال المدرب فان جال الذي قاد المنتخب لهذا الدور بعد الخسارة أمام الأرجنتين في دور الثمانية بكأس العالم.

ستكون هذه المباراة مثيرة وحاسمة لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية والمنافسة بقوة على اللقب.

وعقب رحيل فان جال عاد رونالد كومان لتولي تدريب المنتخب الهولندي الذي قاده لاحتلال المركز الثاني في نسخة 2019.

مشاهدة مباراة هولندا وكرواتيا

مشاهدة مباراة هولندا وكرواتيا

يسعى المدرب الهولندي رونالد كومان لتحقيق نتيجة أفضل من تلك التي حققها فريقه في عام 2019، ولكنه يعرف أن مهمته لن تكون سهلة، حيث صرح في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بأن مواجهة المنتخب الكرواتي دائمًا ما تكون صعبة، إذ إنه فريق قوي للغاية، وأنهم بحاجة للتحلي بأفضل حالاتهم للوصول إلى النهائي.

وأضاف كومان بأن المنتخب الكرواتي يلعب على أعلى مستوياته، وأنهم قويون بدنيًا، وأن فريقه صعد إلى النهائي في عام 2019 وخسره، ولكن الآن لديهم الفرصة للوصول إلى النهائي مرة أخرى على أرضهم، وأنهم يأملون في تحقيق الفوز هذه المرة.

وسيعتمد كومان على مهاجمين آخرين مثل كودي جاكبو ودونييل مالين، بالإضافة إلى تألق فرانكي دي يونغ مع برشلونة. وعلى الرغم من غياب ماتياس دي ليخت بسبب إصابة في ربلة الساق، إلا أن الفريق يمتلك مدافعين من الطراز العالمي.

أما بالنسبة للمنتخب الكرواتي، فيعتبر هذه البطولة هي الفرصة الأخيرة للجيل الذهبي الذي يقوده لوكا مودريتش للفوز باللقب.

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مباراة هولندا وكرواتيا بث مباشر

بدأ المنتخب الكرواتي حملته في بطولة دوري الأمم بخسارة 0-3 أمام النمسا قبل عام، ولكنه استعاد توازنه وتمكن من تحقيق الفوز على الدنمارك مرتين، وكذلك فاز على فرنسا، وبعد ذلك حقق النقاط الثلاثة في فيينا ليصبح في المركز الأول في الترتيب، وهذا يجعله يشارك للمرة الأولى في نهائيات بطولة دوري الأمم.

وحقق المنتخب الكرواتي نتائج مذهلة خلال الخمس أعوام الماضية، حيث حصل على ميداليتين في آخر نسختين من كأس العالم، ووصل إلى دور الستة عشر في بطولة "يورو 2020".

مباراة هولندا وكرواتيا بث مباشر

تشكيلة منتخب هولندا المتوقعة ضد كرواتيا

حراسة المرمى: بيجلو. الدفاع: ناثان أكي، سفين بوتمان، فيرجيل فان دايك، دينزيل دومفريس. خط الوسط: فرينكي دي يونج، جورجينيو فينالدوم، مارتن دي رون. الهجوم: ستيفين بيرجوين، كودي جاكبو، تشافي سيمونز.

تشكيلة منتخب كرواتيا المتوقعة ضد هولندا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش. الدفاع: جوسيب يارنوفيتش، جوسيب سوتالو، مارتين إرليك، بورنا سوسا. خط الوسط: لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاسيتش. الهجوم: ماريو باساليتش، أندري كراماريتش، إيفان بريسيتش.

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القنوات الناقلة لمباراة هولندا وكرواتيا

يمكن مشاهدة مباراة هولندا وكرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، في بث مباشر على شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة حقوق نقل مباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.