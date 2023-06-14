بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وغينيا في تصفيات أمم أفريقيا (يلا شوت)

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا (يلا شوت)، يستعد منتخب مصر لمواجهة نارية أمام منتخب غينيا، وذلك ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار. ويتطلع المنتخب المصري لتحقيق الفوز أو التعادل في هذا اللقاء الحاسم، لتأهيل نفسه إلى البطولة القارية الأهم.

يتولى روي فيتوري، المدير الفني للمنتخب المصري، قيادة الفريق في هذا اللقاء المهم، ويعمل جاهدًا مع اللاعبين على تجهيزهم بشكل جيد لهذه المواجهة الحاسمة. ويتمتع المنتخب المصري بقوة هجومية كبيرة، حيث يمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين القادرين على صناعة الفارق في المباراة.

ويعول المنتخب المصري كذلك على قوة دفاعه الصلب، الذي يمتلك الخبرة الكافية في إيقاف هجمات منتخب غينيا، والحفاظ على شباكه خالية من الأهداف. ويسعى المنتخب المصري إلى تقديم أداء مميز في هذا اللقاء، والتأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تعد أهم بطولات كرة القدم في القارة الإفريقية.

ومن المتوقع أن يكون لقاء المنتخب المصري ونظيره الغيني مثيرًا وشديد الندية، حيث سيسعى كلا المنتخبين إلى الفوز والتأهل إلى البطولة القارية، وتحقيق الأهداف المنشودة لجماهيرهم في هذه التصفيات المؤهلة.

قائمة مصر لمواجهة غينيا

جاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: "محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل".

خط الدفاع: "محمد هاني، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح".

خط الوسط: "مروان عطية، مهند لاشين، حمدي فتحي، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، أحمد عبد القادر، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفي

تحي، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا".

خط الهجوم: "أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد".

موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا

تقام مباراة منتخب مصر أمام غينيا غدًا الأربعاء 14 يونيو، وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام غينيا

يتم بث مباراة مصر وغينيا من خلال قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة للبطولات الأفريقية.

معلق مباراة مباراة منتخب مصر أمام غينيا

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على المباراة للمعلق علي محمد علي.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وغينيا

من المقرر أن يتم إذاعة مباراة مصر وغينيا في تصفيات إفريقيا 2023، عبر قناة الرياضية المغربية، وهذا ترددها:

تردد قناة الرياضية المغربية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: رأسي V

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب مراكش الكبير في المغرب لمتابعة المواجهة المرتقبة والحاسمة بين منتخبي مصر وغينيا، ضمن الجولة 5 بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.



ويسعى الفراعنة للانفراد بصدارة المجموعة الرابعة إذ تفصله الأهداف عن غينيا الوصيف ولكل منهما 9 نقاط.



وسيكون الانتصار المصري إن تحقق على غينيا الليلة حاسما، حيث سيمنح رفاق محمد صلاح بطاقة التأهل للبطولة القارية رسميا قبل جولة من ختام منافسات المجموعة.

تفوق تاريخي

يحاول منتخب مصر تأكيد علو كعبه وتفوقه تاريخيا على غينيا اليوم. والتقى المنتخبان في 9 مباريات: 6 رسمية و3 ودية.



وفاز منتخب مصر في 5 مباريات، وتعادلا 3 مرات وفازت غينيا في لقاء وحيد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

الفوز الأكبر

سجلت المباراة الأولى بين مصر وغينيا أكبر فوز للفراعنة في لقاءات المنتخبين، وذلك بنتيجة 4-1 عام 1970 في بطولة كأس الأمم الأفريقية. وسجل لأبناء النيل علي أبو جريشة (هدفان) وطه بصري وحسن الشاذلي.



وبعد 6 سنوات رد منتخب غينيا الفوز برباعية (4-2) في كأس أمم إفريقيا 1976.



وتكررت الرباعيات مرة ثالثة في عام 2013 عندما فاز منتخب مصر 4-2 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014، حيث أحرز للفراعنة محمد أبو تريكة وحسام غالي ومحمد صلاح وعمرو ذكي.





وفي لقاء الذهاب بالتصفيات القارية الجارية تغلب منتخب مصر على غينيا بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في ستاد القاهرة.

هداف مواجهات المنتخبين

يعد النجم السابق محمد أبو تريكة هداف مباريات مصر وغينيا، برصيد 3 أهداف.

كما سجل 4 لاعبين من المنتخبين هدفين لكل منهم: حسني عبد ربه وعلي أبو جريشة من منتخب مصر وثنائي غينيا سليمان يولا، ومامادو أليو كيتا