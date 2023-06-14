يلا شوت .. مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية اليوم .. YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية اليوم.. YALLA SHOOT ، بث مباشر مباراة مصر وغينيا.. تحت شعار التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة في كوت ديفوار 2024، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحديا صعبا عندما يواجه منتخب غينيا في المغرب في خامس جولات المجموعة الرابعة من عمر التصفيات المؤهلة إلى البطولة القارية الكبرى.

وتمثل المباراة بالنسبة إلى المنتخب مباراة حسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم وقبل النهاية بجولة واحدة في ظل امتلاكه 9 نقاط في جعبته من الفوز في 3 مباريات والخسارة مرة واحدة يحتل بها المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة ونفس الأمر بالنسبة إلى منتخب غينيا.

ويحتاج المنتخب الوطني في لقاء الليلة إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميا إلى كأس الأمم الإفريقية قبل جولة من النهاية ومواصلة نتائجه الإيجابية منذ قدوم البرتغالي روي فيتوريا لقيادة الفراعنة.

مشاهدة مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بث مباشر

ويدخل المنتخب مواجهة الليلة وهو يعتمد بشكل كبير على مجموعة المتألقين في الأونة الأخيرة يتصدرهم نجمه الكبير محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الأول وأهم أوراق الفراعنة في تشكيلة الليلة وهو المهاجم الأول في تشكيلة المدرب فيتوريا وأمله في حسم النتيجة خاصة في ظل تألق صلاح مع فيتوريا في المباريات الأخيرة.

وإلى جانب محمد صلاح يملك روي فيتوريا أوراق أخرى في التشكيلة مؤثرة على الصعيد الهجومي تمثل الحلول الكبرى له في هز الشباك وحسم نتيجة لقاء غينيا لصالحه مثل الثلاثي المحترف في أوروبا مصطفى محمد وتريزيجيه وعمر مرموش إلى جانب باقي القوة الضاربة مثل محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح ومحمود حمادة.

وينتظر أن يبدأ روي فيتوريا المباراة بطريقة لعب 4-3-3 التي يعتمد عليها في مبارياته الرسمية منذ فترة وكذلك اللعب بنزعة هجومية أكبر بحثا عن الفوز وحصد 3 نقاط يؤكد بها التأهل رسميا ويواصل بها سلسلة العروض الجميلة التي يقدمها الفريق منذ قدوم البرتغالي روي فيتوريا لتحمل المسئولية.

بث مباشر مباراة مصر وغينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

يقدم موقع "الفجر" بث مباشر مباراة المنتخب الوطني المصري ضد نظيرة غينيا من أجل حجز بطاقة التأهل لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة والمقرر لها، في كوت يفوار 2024، حيث تأتي المباراة ضمن مواجهات الجولة الخامسة من جولات المجموعة الرابعة من عمر التصفيات، والتي ستقام اليوم بالمغرب على ملعب مراكش الكبير في تمام الساعة التاسعة مساء.

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