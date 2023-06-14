مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر اليوم 14-6-2023 يلا شوت في تصفيات كأس أمم إفريقيا

مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر اليوم 14-6-2023 يلا شوت في تصفيات كأس أمم أفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد غينيا بث مباشر اليوم الأربعاء Guinea Vs Egypt في اطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا للموسم الجاري 2022/2023، المنتخب المصري يدخل لقاء اليوم وهو يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد نصع من النقاط وذلك لانتصارة في ثلاث مباريات وخسارتة في مباراة واحدة، أمام منتخب غينيا هو صحاب المركز الثاني برصيد تسع نقاط أيضًا ولكن بفارق عدد الاهداف، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية لمحاولة اكتساب الثلاث نقاط للتأهل الرسمي لبطولة كأس أمم إفريقيا، وسوف تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر والمنتخب الغيني اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة علي قناة beIN Sport 4 HD مع المعلق المتميز علي محمد علي في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت العاصمة الرباط علي أرضية الملعب الكبير بمدينة مراكش المغربية وعلي موقع يلا شوت.

مباراة مصر وغينيا اليوم

المنتخب المصري هو الطرف الأول في لقاء اليوم وصاحب المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد تسعه من النقاط استطاع منتخب مصر جمعهم بعد أن خاض أربعة مباريات خلال مشوارة في التصفيات واستطاع تحقيق الأنتصار في ثلاثة مباريات وخسر مباراة وحدة منهم، حيث استطاع المنتخب المصري التعلب علي نظيرة منتخب غينيا يوم 5/6 الماضي وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر بنتيجة هدف مقابل لا شئ وخسر ثلاث نقاط علي يد نظيرة منتخب إثيوبيا يوم 9/6 الماضي وانتهت المبارا بهدفين دون رد، وتغلب علي نظيرة مالاوي في منافسات الجولة الثالثة وانتهي اللقاء بهدفين مقابل لا شئ، وتغلب أيضًا علي نطيرة منتخب مالاوي في الجولة الرابعة يوم 28/3 الماضي وانتهت المباراة بفوز المنتخب المصري برباعية نظيفة، منتخب مصر يدخل لقاء اليوم وهو يرغب في تحقيق الانتصار واكتساب الثلاث نقاط أمام نظيرة منتخب غينيا للتأهل إلى مسابقة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم رسميًا.

مباراة غينيا ومصر اليوم

منتخب غينيا هو الطرف الثاني في لقاء اليوم أمام المنتخب المصري وصاحب المركوز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من جدول تصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد تسع من النقاط استطاع الحصول عليهم بعد ان خاض أربعة مباريات واستطاع تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات وخسر مباراة أيضًا ويعتبر نفس عدد نقاط المنتخب المصري ولكن بفارق عدد الأهدف، منتخب غينيا لم يستطيع تحقيق الانتصار في اول مباريات في البطولة حيث خسر أولي مبارياتة أمام المنتخب المصري يوم 5/6/2022، واستطاع التغلب علي نظيرة منتخب مالاوي يوم 9/6/2022 بهدف مقابل لا شئ واقتنص الثلاث نقاط أمام نظيرة إثيوبيا في اطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بثنائية نظيفة، وتغلب أيضاُ علي المنتخب الإثيوبي يوم 27/3 الماصي وانتهي اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واليوم يدخل المنتخب الاثيوبي هذا اللقاء وهو يرغب في تحقيق الانتصار واكتساب الثلاث نقاط هو الاخر للوصول إلى بطولة كأس امم افريقيا من هذا اللقاء.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر وغينيا | من هنــــــا

تشكيلة المنتخب المصري أمام غينيا:

التشكيلة: 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمد حمدي – محمد عبد المنعم – علي جبر – محمد هاني

محمود حمادة – حمدي فتجي

عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد

مصطفى محمد

بطاقة مباراة غينيا ومصر